Şu satırları hatırlamamak mümkün mü? "Kendi yalanlarım başkalarından evvel beni aldattılar." (Peyami Safa/ Yalnızız)

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diyor.Bunu her yere yazmış;Instagram'a, Twitter'a, Facebook'a, Whatsapp gruplarına aktarmış.Yani hiç iyi değil. Çok ama çok mutsuz.

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Birbirimize söylediklerimiz, söylemek istediklerimizi tarif etmiyor.Piyasa yapan itiraflar, ifşalar, samimiyet adı verilen saçma anlatılar içimizi zerre rahatlatmıyor.

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Biz şeffafız.Dijital teknoloji ve bize kazandırılan yeni alışkanlıklar mahremiyetimizi aldı götürdü.Her şeyimizi biliyorlar; eğilimlerimizi, eksiklerimizi,mızı, arzularımızı, sağlık sorunlarımızı, finansal ufkumuzu ve daha ne çok şeyi...Peki onlar şeffaf mı?Kim onlar?Onlar karşısında çırılçıplak haldeyiz artık, onlarsa kat kat giysili...Hiçbirini doğru düzgün tanıyamıyoruz.Bu farkkaynağı değil mi?Ama korkarım bunun sıkıntı olduğunu da çok yakında unutacağız/ unutturacaklar.

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Düşünün...Armağan veriyorduk birbirimize...Sonra?Bu tarih lanetlidir.

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Dikkatimi çekiyor,Şu da dikkatimi çekiyor: Herkes alçakgönüllülükten yana. Ama hepgüzel geliyor bu özellik, kimse kendine biçmiyor...

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Yanis Varufakis'in Youtube'dan bir söyleşisini izliyorum.Şöyle diyor:Bir dakika! Şurası da ürpertici: "Unutmayın, filmin başında Neo ve arkadaşları makinenin hizmetçileri olduklarını bilmezler."

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Youtube dedim de...Bu platformda son zamanlarda kıyamet anlatıcılarından geçilmiyor. Şöyle gelecek, böyle kopacak, geldi bile, vd.Hayal kırıklıklarını herkese ödetmek ister gibi bir ruh hâli var bazılarında...Oysa kıyameti Allah bilir.bilmeklemükellefiz...