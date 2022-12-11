"Körükleyecek ateşiniz, sırtını kaşıyacak bir köpeğiniz varsa, tadını çıkartabileceğiniz türde soğuk, güzel bir gündü. Bende ikisi de yoktu. Zaten ateş için yakıtım kalmamıştı, köpekleri de sevmezdim. Ama bacaklarıma sardığım yorgan sağ olsun ısınıyordum."

Anlatılan 1947 kışında Berlin'dir.

Meraklısının mutlaka tanıması gerektiğine inandığım polisiye yazarı Philip Kerr'in "Alman Usulü Bir Ağıt" romanı böyle başlar...

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İnsanların açlıktan kırıldığı, Rusların hâkim oldukları bölgelerde tecavüzlerin; Amerikalıların hâkim olduğu bölgelerde fahişeliğin rutin olduğu günler...(ki bu olaydan haftalar sonra eskiÇekoslovakya ve Yugoslavya topraklarındahâlâ savaşıyordu Almanlar)Dış yüzleri terk edilmiş film setlerini andıran, içleri bombalarla harabe haline dönmüş binalarda battaniyelere sarılarak yaşanan kışlar...Amerikan PX'lerinden gelen salam, sucuklara mücevher muamelesi yapılan ve galiplerin aşağılamalarına her gün tahammül etmek zorunda kalınan zamanlar...

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Bizim 1960'ları, 70'leri hatırlayın...İşe alma kurumlarında Almanya için sıraya giriyorduk...Mercedes'lerine bayılıyorduk...Demir-çelik endüstrilerine hayrandık.Anlatılmadı da...Filmler de göstermiyordu.Babıali o günlerden hiç bahis açmazdı.Oysa tıpkı yedi yıl gibi kısa bir süre içinde akıl ermezni sahneye koydukları gibi bu kez deni üretmişlerdi.Açlık ve utanç günlerinden hızla kibir günlerine geçmişlerdi.Üzerinde durmamız gerekirdi, durmadık.

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Geçenlerde Almanya'da kıytırıktan bir "darbe" skandalı patladı, malum.Belkigündem karıştırmasıdır.Malum, Anglosaksonların Almanya'yı bir kez daha dize getiripetmeye çalıştığı çok ilginç bir tarihsel aşamadayız.O yüzden işte...Tarihe ara ara bakmalıyız.Hep Versailles Anlaşması sonrasını hatırlayacak değiliz ya, 1945 sonrasını da öğrenmeliyiz.

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Kerr'in romanı adını James Fenton'un şiirinden alır.Şöyledir üç dizesi...