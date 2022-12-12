Vayy sen nasıl Avrupa'ya laf edersin?..
Ne ilgisi var yahu?
Marketlerde yumurta yok, dedim...
İlgisi var! Avrupa yumurtanın yok olacağı bir yer değil, kötü yumurtanın satılıp yenmeyeceği bir yer, lafına dikkat et yalaka!..
Ya ruh hastası mısınız kardeşim!
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Muhalefete daha yakın, tanınmış bir gazeteci geçen gün "Londra'dayım, marketlerde yumurta yok. Sebebi maliyetlerin artmış olmasıymış
" diye tweet attı.
Ve malum tayfa delirdi.
İş "İktidarın hoşuna gitmek için yalan söylüyorsun" noktasına kadar gitti.
Bir de iyice çürük "ekşiciler" var tabii: "Üç gün önce menemen yapmıştım, bilseydim bu aça da verirdim."
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Yahu BBC kocaman haberini yapmış; marketlerdeki yumurta açığının çeşitli sebepleri olduğunu yazmış, yumurta bulunan marketlerde de satın alma sınırı bulunduğunu belirtmiş...
Yok! Anlatamazsın bunlara!
Ama belki en fenası şu tür "cynicism" örnekleriydi:
"O markette yumurta yoksa, yandaki markette var, abartmayın!" Böyle bir kitle yarın öbür gün yönetimi eline geçirse neler çektirir:
"Yandaki markete bak, orada yoksa, başka semtte git!"
Durup bir düşünün...
Bu tiplerim siyasete etkileri üfürükten gibi gelebilir ama popüler kültür, medyatik dünya vesaire bu "hastalar"ın elinde hala...
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Şimdi esasa gelelim...
Olay yumurta olayı falan değil.
Olay şu...
Batı'yı eleştirmek ya da Batı ülkelerindeki bir eksiği vurgulamak bu kesimde "babalarına küfretmek
" gibi algılanıyor.
Öfkeden deliriyorlar.
Peki sormayacak mıyız?
Niye Batı'yı "babaları" sanıyorlar?
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Hatırlıyorum, 2015 ya da 2016'ydı...
Binlerce Suriyeli ve Libyalı mülteci çocuğun Avrupa ülkelerinde ortadan kaybolduğunu
yazıp sosyal medyaya aktarmıştım.
Sen misin konuyu açan! Küfür kıyamet!
Çünkü Avrupa böyle şeyler yapmazmış...
Bir komşum bile yolda durdurup "Artık saçmalıyorsunuz, eski yazılarınıza geri dönseniz"
demişti.
Sonra ne oldu?
AB Parlamentosu hemen her oturumunda bu kayıp mülteci çocuklar rezaletini tartıştı.
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Çoğu insanımızın ruhunun keskin biçimde kolonyal eğitim altında mahvedildiğini düşünüyorum.
Zihinlerimiz işgal altında ve biz nelerle uğraşıyoruz.
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NOT DEFTERİ
Herkes beraberinde taşıdığı bir parmaklığın ardında yaşıyor. ( F. KAFKA / Dönüşüm )