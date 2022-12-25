"Sınıflar değil, sadece tek bir sınıf bulunsun; çalışanlar...

Hepimiz birimiz ve birimiz hepimiz için olsun; çocuklarınki dışında başka hiçbir ayrıcalık olmasın...

Hiç kimse olduğundan daha fazla veya olabileceğinden daha az hissetmesin...

Hepimiz bu ortak kaderin yazarı olalım."

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Benim için öyledir mesela...Geçen yüzyılın çok tanınmış ama bana sorarsanız, pek de bilinmeyen kadın politik kahramanlarından birinin,'dan söz ediyorum.1919 yılında evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen, annesi ve üç kardeşiyle birlikte hayat mücadelesi verirken 17 yaşında Buenos Aires tiyatrolarından birinde hizmetçi rolüyle sahne hayatına başlayan Eva'dan...

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15 Temmuz 1944 depreminden zarar görenler için yapılan yardım gecesinde dönemin Çalışma Bakanı olan Albay Juan Peron'la tanışmıştı.Fakat aynı yıl gerçekleşen darbedePeron'un tutuklandığını haberalınca bir çırpıda işçileri örgütleyip grevlerdüzenleyecek kadar becerikliydi.Geleceği o zaman belli olmuştu. Sonra evlendiler.

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Şimdi diyeceksiniz ki, biliyoruz bunları...Tabii müzikalini veya filmini izlemişsinizdir:Şimdi de çok yeni ve popüler bir dizide mumyalanmış naaşının başına gelenleri izlemeye başladınız. Dizinin adı:(Santa Evita).Lakin onu tanıdığınıza eminsiniz ya, işte o konuda yanılıyorsunuz...Bütün bildiğiniz, sarışın, tatlı tatlı gülümseyen ve halkın azize yerine koyduğu genç bir kadın.Bir de içinden politika geçen bir aşk hikâyesi...

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Gerçekten ne yapmıştı bu kadın?Yoksullarla arasındaki bağ neden bu kadar sağlamdı?(Maradonaile Messi arasındaki fark da burada.)Evita 33 yaşında gitti bu dünyadan.O son nefesini verirken hiç sıkılmadandiye bağırıp duran geniş bir kesim de vardı,Cuntacı askerler cenazesini onlarca yıl halktan sakladılar, mezarı bilinemedi.Ve ondan sonra her şey ve elbette Peron da çürüyüp bozuldu, tükendi.

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Ne diyordu Noel mesajında Evita?