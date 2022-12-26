Eski bir fotoğraf koymuşlar sosyal medyaya...
İddiaya göre İzmir'den bir fotoğraf...
Film gibi bir sokak köşesi...
Hoş giyimli elinde şemsiyesiyle bembeyaz elbiseli bir kadın ve takım elbiseli bir adam...
Seviliyor öyle şeyler, "Bizde bir zamanlar İtalya, Fransa gibiydik" diyorlar hani...
Çok tık alıyor, takipçi toplanıyor, İzmir'den kalpler akıyor falan...
Ama tarih 1919.
Görüntü günlük güneşlik.
Demek ki, Yunan işgalinin başladığı vakitler...
Fotoğrafa gelen tepkilerden "tüh ya!" tepkisi nasıl akıyor, görülmelik...
Tarih 1924 veya 25 verilseydi, malum kesim zevkten dört köşe olacaktı.
Birileri de "Bu doğru değil, Kurtuluş savaşı günlerinde İzmir böyle mi olur?" diye yazmış.
Anlayacağınız, herkes dökülüyor.
Nereden tutsak elimizde kalan bir tarih cehaletimiz var.
Sonra da 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu kutlamalarında gelsin pabuç gibi laflar!
***Sorsanız...
***Propaganda, tek bir yemek üzerine kurulmaz...
***Elon Musk, kendisiyle yapılan yeni bir söyleşide "2023'de çok dehşet verici şeyler olacak" demiş.
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Yeni bir haftaya başlıyoruz...
Yazdıklarımı bir daha okudum...
İçinde Masum Türker, 6'lı Masa, üç harfli marketler falan hiç geçmiyor...
Yani yine gündemi kaçırmışım.
Kovalamaya ne niyetim var, ne de halim...
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AYNA
Bir orduyu kuşattığında bir kaçış yolu bırak. Düşmanı çaresiz bırakma. (SUN Zİ / Savaş Sanatı)