Külahı önümüze koyup düşünmemiz gerekir...
Belki en başta da onlarca yıldır medyada sözü geçen biz gazeteciler yapmalıyız bunu...
Yahu ne zamandan beri çalışanlara (emekçilere) bu kadar uzak duran bir toplum olup çıktık?
Nasıl oldu da çalışanlardan yana atılmış her olumlu adımdan şüphe duyar olduk?
***
80'lerden bu yana neoliberalizm nasıl silindir gibi geçtiyse üzerimizden...
Nasıl yamulduysa gündelik iktisata bakışımız...
Babası emekçi, kardeşi emekçi, akrabaları emekçi adamlar
şimdi "ya
asgari ücret zammı enflasyonun arttırırsa,
ya EYT hakkı çalışma düzenimizi bozarsa"
diye dertleniyor...
***
Bir de işverenler cephesi
var tabii...
İş güç hayatımızdaki yerlerinin gücü yetmiyormuş gibi...
Kolektif zihnimizi de güçlü biçimde yönlendiriyorlar.
Mesela 23 Aralık'tan bu yana...
Yani asgari ücrete zam açıklandığından beri tv'lere çıkan ihracatçıları dikkatle izledim.
Gözbebeklerimiz hani...
Ülkemiz ekonomisini açık tutsun, büyümemiz devam etsin diye zenginleşmelerini canla başla alkışladığımız ihracatçılar...
Her gün ağladılar, her gün.
"Asgari ücret zammı sonrası üzerlerine binen yük uluslararası piyasada rekabet etme kapasitelerini zedeleyecekmiş."
Aynen böyle dediler...
***
Hele orta boyutlu şirketleriyle pandemi döneminde kazançlarına sekiz takla attıran işveren kesimi...
Duyuyorum...
Yılın son günlerinde...
Şirketlerinde mobbing altında 12 saat mesai yapan ve gıkları çıktığında kapıyı göstermekle tehdit ettikleri çalışanlarına
zamlar nedeniyle zor
durumda kalacaklarını, bu çerçevede destek
ödemelerinden vazgeçtiklerini açıklamışlar.
Yılbaşı alışveriş kartlarını (mali yük nedeniyle) bu seferlik iptal ettiklerini de belirtip
kapıda bekleyen
milyarlarca liralık otomobillerine binip gitmişler.
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Eğri oturup doğru konuşalım...
Bazen sosyal medyada mavrası döndürülen türde bir "çalışan
" sorunu yok bu ülkenin...
Hayır!
Çalıştıran sorunu var.
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Yeni bir çağ geliyor.
Böyle devam edemeyiz.
Açgözlü işverenlerin yol açtığı sıkıntıları akılcı maliye tasarımlarıyla çözmek zorundayız.
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NOT DEFTERİ
Ben, dil alışkanlığıyla, 'Nasılsınız?' diyeceğim, siz de, 'İyilik sağlık' diyeceksiniz. Tam da 'iyilik sağlık' denecek zamandayız. ( KEMAL TAHİR / Yorgun Savaşçı )