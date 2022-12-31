O kulları "huysuz" çocuklar için birkaç saatlik tutukevi, "uslu" çocuklar için de yarış sahası haline getirdiğimizin farkında mıydık? Hayır!
Ruhları öfkeyle doluyordu, anlıyor muyduk? Hayır!
Hayat gailesinin perişan ettiği ailelerde kimsenin çocuklarla ilgilenecek mecali kalmadığını anlamak istemiş miydik? Ne gezer!
Kent sokaklarının çocuklar için yavaş yavaş cangıla dönüştüğünü gördük mü?
Yok!
Sonra engelli çocuğa okulda yapılan eziyeti görünce dehşete düştük. Çok geç!
"Erken uyarı" sistemlerimiz çalışmayalı o kadar uzun bir zaman oldu ki...
***
Mizah duygumuz zaten yerlerde sürünürken üzerine Tiktok, Kwai gibi felaketler
geldi. Artık toparlanması imkânsız...
Adam bir viski şişesinden bardağa döktüğü içkiyi elindeki makasla kesiyor!!!
Üzerine de yazmış...
"Doktorum içkiyi kes, dedi, ne işe yarayacağını anlamadım ama uzman tavsiyesini dinlerim."
Ho ho
, hi hi, he he!
Şimdiden on bin kişi
beğenmiş bile...
***
Sosyal medyadaki güldürmeyen gülünçlükler neyse de...
Hani bitirdiğimiz yıl içinde kârlarını 5 kat artıran bankalarımızın reklamlarında kullandıkları mizah seviyesinin sıfırın altında seyretmesine
ne demeli?
Neredeyse bütün reklamlardaki banka müşterileri sersem, saf, şaşkın tipler.
Bir reklamcı da çıkıp anlatsa şunun nedenini, niçinini, pek memnun olacağım.
***
Hatırlıyorum da...
Bir zamanlar Susan Miller'ın astrolojik tahminleri
denilince ortalık coşardı. Beyaz yakalılar Miller dediyse, mutlaka inanır, söylediklerinin çıkmasını beklerdi.
Pek çok şey gibi onun da modası geçti.
Şimdi bunlar tutuluyor: Felaket tellalları, politik tandanslılar, tahminlerinin arasına tasavvuf terimleri sıkıştıranlar...
Yine de geçen gün Susan Miller'ın 2023 tahminleri
gözüme çarpınca şöyle
bir durup baktım...
Tabii insan Miller da olsa dünyaya hâkim genel çerçeveden uzaklaşıp iş, aşk, yatırım tahminleriyle yetinemiyor artık...
Nitekim global ve şok nitelikli bir ekonomik kriz beklediğini, yakın gelecekte gebe kalmanın iyice zorlaşacağını ve kadınların yumurtalarını saklamaları gerektiğini
söylemeyi ihmal etmemiş.
***
Takvim 2023
yazıyor diye, "yeni" bir şey olmayacak! Aslında hepimiz biliyoruz bunu...
Yeni yıl vardıysa eğer, 2020'ydi.
Hâlâ onun "devam filmi"
ndeyiz.