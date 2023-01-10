Çevremizi saran bütün sular ısınıyor...
ABD ve Batı Bloku'yla sıcak hesaplaşma yaklaşıyor.
Şubatta mı?
Seçimden sonra mı?
***Fokurtuyu işitmiyorum diyen, yalan söylüyordur.
***Türkiye, dünya dengelerini gözeten "diplomatik barış" ataklarıyla düşmanlarını açığa düşürüyor.
***Bizsiz NATO zor.
***Batı'nın "kenar-kuşak hâkimiyet alanı"ndaki (Rimland) ulus devletleri zayıflatmaya; ulusal yanlarını güçlü tutan yönetimleri devirmeye çalışacaklarını görmemek körlük olur.
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İsveç Başbakanı'nın son ağlayışı önemli bu bakımdan...
"Türkiye, NATO üyeliğimiz için kabul edemeyeceğimiz isteklerde bulunuyor" diyor.
Tercümesi şu...
FETÖ'cüleri ve PKK'lıları vermemiz düşünülemez.
Peki İsveç'siz bir NATO isteniyor mu? Hayır!
Anlayacağınız...
Çatışma sert, sıcaklık yüksek olacak.
Bu coğrafya için gerçekten yeni bir çağın ve bağımsız Türkiye'nin eşiğindeyiz.
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Senatör Laine: Teknoloji şirketleri artık insanları korkutuyor. Instagram'ı düşün; insanları hayatları hakkında berbat duygulara sevk ediyor. Twitter, onları hakarete uğramış gibi hissettiriyor. Facebook, demokratik temellerin hepsini mahvetti. İnsanlar bunları kullanıyor, çünkü ihtiyaçları var. Ama artık hoşlanmıyorlar. (2000 Yapımı DEVS dizisinden bir replik)