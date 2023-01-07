Yıllarca yazdım. Gülmeyin bu adamlara diye...

Siz güldükçe onlar da size gülüyor ve bütün bir ülkeyi sersemleştirme operasyonlarına gaz veriyorlar.

Bakınız, yine toplandılar ve karar aldılar: 30 Ocak'ta toplanıp yol haritası belirleyeceklermiş...

Şaka mı? Hayır, gerçek!

6'lı Masa dedikleri bir "oyalama/bekleme" tezgâhı.

Neyi bekliyorlar?

İşaret mi bekliyorlar?

Vaktin geçmesini mi, yoksa bir dış müdahaleyi mi bekliyorlar?

İşte orası önemli...

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aşıları desteklediğini açıklamış.Oysa bilim insanları birer birer destek hattından çekiliyorlar; mRNA sıvılarıyla ilgili her gün bir başka rezalet ortaya çıkıyor.Bilim,in eline kalacak bu gidişle...

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Bir yüksek lisans tezi okudum.Lise ve üniversite öğrencilerininüzerine bir çalışma...Her öğrenim yılında kafalarına çakılan Atatürk konusu hariç durum bir facia...Dahası çocuklar anket kâğıtlarına büyük biz özgüvenlefalan diye yazmışlar;diyenler bile olmuş. Tabiigibi espri yeteneği yerinde "şahane" liselilerin de var olduğunu unutmamalı.Son zamanlarda, çocuklarasorulmuş; hemen hepsi bilmediklerinisöylemiş, sadece6 öğrenci doğruya yakın şeylersöylemiş.Müthiş bir eğitim sistemimiz var!Başka ne diyeyim?..

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tezini 1960'lardan bu yanaısrarla öne süren RomaKulübü tayfası ve küreselciçete ile ilgili okuduğum heryeni şey, adamların açık sözlülüğükarşısında beni dehşetedüşürüyor.Mesela şöyle cümleler kuruyor adamlar: "Kimseye yararı olmadan sürekli kaynak tüketen parazit kitleler 2050 yılına kadar azar azar imha edilmeliler." Nasıl?teknikleri aslındaplanının bir parçası olabilir mi?

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Uzun zamandır hangi diziye başlasam ikinci bölümünde bırakıyordum. Sonunda izlemeyi ertelediğim 2000 yapımı'e başladım.Meğer tam aradığım diziymiş.Dijital teknoloji şirketleri, tekno-dehalar, cinayet, çoklu dünya teorisi, vd.Dizinin başrol oyuncusu'nun etkili ifadesini de bir kenara not ettim.