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HAŞMET BABAOĞLU
07 Ocak 2023, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Cumartesi notları: Müthiş eğitim!

Yıllarca yazdım. Gülmeyin bu adamlara diye...
Siz güldükçe onlar da size gülüyor ve bütün bir ülkeyi sersemleştirme operasyonlarına gaz veriyorlar.
Bakınız, yine toplandılar ve karar aldılar: 30 Ocak'ta toplanıp yol haritası belirleyeceklermiş...
Şaka mı? Hayır, gerçek!
6'lı Masa dedikleri bir "oyalama/bekleme" tezgâhı.
Neyi bekliyorlar?
İşaret mi bekliyorlar?
Vaktin geçmesini mi, yoksa bir dış müdahaleyi mi bekliyorlar?
İşte orası önemli...

***

George Clooney aşıları desteklediğini açıklamış.
Oysa bilim insanları birer birer destek hattından çekiliyorlar; mRNA sıvılarıyla ilgili her gün bir başka rezalet ortaya çıkıyor.
Bilim, "artizler"in eline kalacak bu gidişle...

***

Bir yüksek lisans tezi okudum.
Lise ve üniversite öğrencilerinin "tarih algısı" üzerine bir çalışma...
Her öğrenim yılında kafalarına çakılan Atatürk konusu hariç durum bir facia...
Dahası çocuklar anket kâğıtlarına büyük biz özgüvenle "Geçmiş geçmişte kalmalı, biz önümüze bakmalıyız" falan diye yazmışlar; "Bana bugün lazım, çöplükte işim ne?" diyenler bile olmuş. Tabii "her şey olacağına varır" gibi espri yeteneği yerinde "şahane" liselilerin de var olduğunu unutmamalı.
Son zamanlarda Lozan'ı konuşuyoruz ya, çocuklara sorulmuş; hemen hepsi bilmediklerini söylemiş, sadece 6 öğrenci doğruya yakın şeyler söylemiş.
Müthiş bir eğitim sistemimiz var!
Başka ne diyeyim?..

***

"Dünya nüfusu çok fazla, azaltmak lazım" tezini 1960'lardan bu yana ısrarla öne süren Roma Kulübü tayfası ve küreselci çete ile ilgili okuduğum her yeni şey, adamların açık sözlülüğü karşısında beni dehşete düşürüyor.
Mesela şöyle cümleler kuruyor adamlar: "Kimseye yararı olmadan sürekli kaynak tüketen parazit kitleler 2050 yılına kadar azar azar imha edilmeliler." Nasıl? Yaşatma teknikleri aslında "azaltma" planının bir parçası olabilir mi?

***

Uzun zamandır hangi diziye başlasam ikinci bölümünde bırakıyordum. Sonunda izlemeyi ertelediğim 2000 yapımı Devs'e başladım.
Meğer tam aradığım diziymiş.
Dijital teknoloji şirketleri, tekno-dehalar, cinayet, çoklu dünya teorisi, vd.
Dizinin başrol oyuncusu Sonoya Mizuno'nun etkili ifadesini de bir kenara not ettim.

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