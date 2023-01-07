Yıllarca yazdım. Gülmeyin bu adamlara diye...
Siz güldükçe onlar da size gülüyor ve bütün bir ülkeyi sersemleştirme operasyonlarına gaz veriyorlar.
Bakınız, yine toplandılar ve karar aldılar: 30 Ocak'ta toplanıp yol haritası belirleyeceklermiş...
Şaka mı? Hayır, gerçek!
6'lı Masa dedikleri bir "oyalama/bekleme" tezgâhı.
Neyi bekliyorlar?
İşaret mi bekliyorlar?
Vaktin geçmesini mi, yoksa bir dış müdahaleyi mi bekliyorlar?
İşte orası önemli...
***
George Clooney
aşıları desteklediğini açıklamış.
Oysa bilim insanları birer birer destek hattından çekiliyorlar; mRNA sıvılarıyla ilgili her gün bir başka rezalet ortaya çıkıyor.
Bilim, "artizler"
in eline kalacak bu gidişle...
***
Bir yüksek lisans tezi okudum.
Lise ve üniversite öğrencilerinin "tarih algısı"
üzerine bir çalışma...
Her öğrenim yılında kafalarına çakılan Atatürk konusu hariç durum bir facia...
Dahası çocuklar anket kâğıtlarına büyük biz özgüvenle "Geçmiş geçmişte kalmalı, biz önümüze bakmalıyız"
falan diye yazmışlar; "Bana bugün lazım, çöplükte işim ne?"
diyenler bile olmuş. Tabii "her şey olacağına varır"
gibi espri yeteneği yerinde "şahane" liselilerin de var olduğunu unutmamalı.
Son zamanlarda Lozan'ı konuşuyoruz ya
, çocuklara
sorulmuş; hemen hepsi bilmediklerini
söylemiş, sadece
6 öğrenci doğruya yakın şeyler
söylemiş.
Müthiş bir eğitim sistemimiz var!
Başka ne diyeyim?..
***
"Dünya nüfusu çok fazla, azaltmak lazım"
tezini 1960'lardan bu yana
ısrarla öne süren Roma
Kulübü tayfası ve küreselci
çete ile ilgili okuduğum her
yeni şey, adamların açık sözlülüğü
karşısında beni dehşete
düşürüyor.
Mesela şöyle cümleler kuruyor adamlar: "Kimseye yararı olmadan sürekli kaynak tüketen parazit kitleler 2050 yılına kadar azar azar imha edilmeliler." Nasıl? Yaşatma
teknikleri aslında "azaltma"
planının bir parçası olabilir mi?
***
Uzun zamandır hangi diziye başlasam ikinci bölümünde bırakıyordum. Sonunda izlemeyi ertelediğim 2000 yapımı Devs
'e başladım.
Meğer tam aradığım diziymiş.
Dijital teknoloji şirketleri, tekno-dehalar, cinayet, çoklu dünya teorisi, vd.
Dizinin başrol oyuncusu Sonoya Mizuno
'nun etkili ifadesini de bir kenara not ettim.