Aklı başında herkes biliyor artık...
Gerçeğin damakta bıraktığı acı tadı; kapalı kapılar ardında çevrilen işleri ve üst üste yapılmış hataları gözden saklamanın en iyi yolu üfürükten ve aşırı gizemci bir komplo iddiası ortaya sürmektir.
Devamlı bu ve benzeri iddialar tartıştırılıp sefil edilir.
Kamuoyunun dikkati oraya yönlendirilir.
Böylece bir gerçek komplo veya ciddi tezgâhlar falan varsa, insanların bir daha onu işaret edecek mecalleri bile kalmaz.
***2023'e girdik ya...
***Lozan 24 Temmuz 1923'te imzalandı.
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Ve merak ediyorum...
Komplo iddiacılarına "Cahilleeeeer" diye bağırıp duran adamların ikide bir "Lozan, Cumhuriyetimizin tapusudur" diyen şaşkınlara da söyleyecek bir lafı var mı?
Bu berbat söylem nasıl yaygınlaşabildi?
Bunu söyleyenlerin "tapu" kavramından haberi var mı?
Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu İstiklal Savaşı ve meclisidir.
Avrupa ülkelerinin Lozan masası niye tapu tasdik makamı olsun?
Şaşkınlığın âlemi yok!
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NOT DEFTERİ
Rahat bir uyku her şeyi düzeltir sanıyordum. Fakat rüyaları hesaba katmamıştım. (A. H. TANPINAR / Suat'ın Mektubu)