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HAŞMET BABAOĞLU
06 Ocak 2023, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Bu savaş ne olacak?

"Niye Ukrayna'ya bu kadar karşısın?" diye soruyor arkadaşlarım...
İki maddede cevap veriyorum...
Bir...
Zelenski ve çetesine karşıyım, Ukrayna'ya değil.
İki...
2013'ten beri Ukrayna kendisine karşı...
2013'ten beri Ukrayna bir yem, bir tuzak, bir tür kapan...
Ben buna karşıyım.

***

ABD ve sıkışınca onun kuyruğuna yapışan Batı Bloku hep böyledir.
Rusya'yı hedefe koyduklarında bazen bir ülkeyi, bazen birkaç ülkeyi "yem" haline getirirler.
Yakın tarihi Hollywood tarihi olarak görünce bunları fark etmiyoruz tabii.
Şimdi Putin'i yıkmak istiyorlar.
Onun için de Ukrayna'nın içlerine doğru çağırıyorlar Rusya'yı; yeme doğru gelsin istiyorlar...

***

Bu işin sonunda Putin yıkılır mı?
Bir ihtimal.
Sovyetler'i Afganistan'a böyle çekmişlerdi. Sonra Sovyetler yıkıldı.
ABD'yi bu ilgilendirir.
Ama Ukraynalılar hiç mi sormayacaklar?
Sovyetler'den sonra Afganistan'a ne oldu?
Toz, toprak ülkesi...
Hâlâ öyle...
Ukrayna'dan geriye ne kalacağını hesap eden var mı?
Yok! Herkes daha hangi silahları gönderelim ki, savaş iyice savaş olsun hesabında...
En son Fransa, işi tank gönderme kararına kadar vardırdı.

***

Çabuk bir barış ummak hayalcilik. Çünkü savaşın bütün stratejisi uzamak üzerine kurulu...
Savaş uzadıkça...
Rusya'da huzursuzluk artacak ama daha önemlisi ABD yavaş yavaş Avrupa'yı hizaya sokacak...
Görüldü ki...
Avrupa onca havasına rağmen meğerse "başsız"mış...
Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'nın yüzüne vurduğu en büyük tokat budur.
Demans yaşayan şu Washington bile Avrupa'yı korkutarak kıçının üzerine oturtabildi.

***

Bir soru daha...
Bu savaş yayılır, genişler mi?
Muhtemel...
Büyük harplerde olduğu gibi ellerini kirletmeden savaş idare eden ABD'yi birden işin içine sokacak olaylar olursa...
Ve "başka Ukrayna'lar" durumdan vazife çıkarmaya başlarsa...
Savaş genişler.
2023'ten başlayarak "Neler olabilir?" sorusuna cevaplar aramanın yolu geçen yüzyılın tarihine dönüp bakmaktır.
Bir bakın bence...

***


NOT DEFTERİ
Bir insan ki, dudakları mühürlenir, gözlerinde alev alev bir ifade belirir, onun içinde su katılmadık bir hakikat vardır, fakat söyleyemez. (SAFİYE EROL /Ülker Fırtınası)

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