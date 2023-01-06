"Niye Ukrayna'ya bu kadar karşısın?" diye soruyor arkadaşlarım...
İki maddede cevap veriyorum...
Bir...
Zelenski ve çetesine karşıyım, Ukrayna'ya değil.
İki...
2013'ten beri Ukrayna kendisine karşı...
2013'ten beri Ukrayna bir yem, bir tuzak, bir tür kapan...
Ben buna karşıyım.
***ABD ve sıkışınca onun kuyruğuna yapışan Batı Bloku hep böyledir.
***Bu işin sonunda Putin yıkılır mı?
***Çabuk bir barış ummak hayalcilik. Çünkü savaşın bütün stratejisi uzamak üzerine kurulu...
***
Bir soru daha...
Bu savaş yayılır, genişler mi?
Muhtemel...
Büyük harplerde olduğu gibi ellerini kirletmeden savaş idare eden ABD'yi birden işin içine sokacak olaylar olursa...
Ve "başka Ukrayna'lar" durumdan vazife çıkarmaya başlarsa...
Savaş genişler.
2023'ten başlayarak "Neler olabilir?" sorusuna cevaplar aramanın yolu geçen yüzyılın tarihine dönüp bakmaktır.
Bir bakın bence...
***
NOT DEFTERİ
Bir insan ki, dudakları mühürlenir, gözlerinde alev alev bir ifade belirir, onun içinde su katılmadık bir hakikat vardır, fakat söyleyemez. (SAFİYE EROL /Ülker Fırtınası)