"Niye Ukrayna'ya bu kadar karşısın?" diye soruyor arkadaşlarım...

İki maddede cevap veriyorum...

Bir...

Zelenski ve çetesine karşıyım, Ukrayna'ya değil.

İki...

2013'ten beri Ukrayna kendisine karşı...

2013'ten beri Ukrayna bir yem, bir tuzak, bir tür kapan...

Ben buna karşıyım.

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ABD ve sıkışınca onun kuyruğuna yapışan Batı Bloku hep böyledir.Rusya'yı hedefe koyduklarında bazen bir ülkeyi, bazen birkaç ülkeyi "yem" haline getirirler.Yakın tarihi Hollywood tarihi olarak görünce bunları fark etmiyoruz tabii.Şimdi Putin'i yıkmak istiyorlar.Onun için de

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Bir ihtimal.Sovyetler'i Afganistan'a böyle çekmişlerdi. Sonra Sovyetler yıkıldı.ABD'yi bu ilgilendirir.Toz, toprak ülkesi...Hâlâ öyle...Yok! Herkes daha hangi silahları gönderelim ki, savaş iyice savaş olsun hesabında...En son Fransa, işi tank gönderme kararına kadar vardırdı.

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Çabuk bir barış ummak hayalcilik. Çünkü savaşın bütün stratejisi uzamak üzerine kurulu...Savaş uzadıkça...Rusya'da huzursuzluk artacak ama daha önemlisi ABD yavaş yavaş Avrupa'yısokacak...Görüldü ki...Avrupa onca havasına rağmen meğersemış...Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'nın yüzüne vurduğu en büyük tokat budur.Avrupa'yı korkutarakkıçının üzerine oturtabildi.

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Bir soru daha...

Bu savaş yayılır, genişler mi?

Muhtemel...

Büyük harplerde olduğu gibi ellerini kirletmeden savaş idare eden ABD'yi birden işin içine sokacak olaylar olursa...

Ve "başka Ukrayna'lar" durumdan vazife çıkarmaya başlarsa...

Savaş genişler.

2023'ten başlayarak "Neler olabilir?" sorusuna cevaplar aramanın yolu geçen yüzyılın tarihine dönüp bakmaktır.

Bir bakın bence...

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NOT DEFTERİ

Bir insan ki, dudakları mühürlenir, gözlerinde alev alev bir ifade belirir, onun içinde su katılmadık bir hakikat vardır, fakat söyleyemez. (SAFİYE EROL /Ülker Fırtınası)