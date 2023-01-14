Oturanlara bakıyoruz, sayılarını sayıyoruz ve sonra "6'lı Masa" falan diyoruz ya, yanlış!

Orası sahne...

Arkadaki masa esas.

Yani 3'lü masa...

Orada ABD, İngiltere ve Almanya (Avrupa) sürekli çekişiyorlar.

Bunu geçmişte çok yazdım, şimdi bakıyorum sürekli "6'lı Masa"dan söz eden arkadaşlar da duruma uyanmaya başladılar.

Ha! İngiltere'nin adayı sahnedeki masada yok ama ara ara masayı karıştırmayı başarıyor.

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Yeni dünya düzeninin çatı kuruluşu ve düşünce üretim merkezi Dünya Ekonomik Forumu ara verdiğiönümüzdeki pazartesi başlıyor...sürecini tartışacaklarmış.Devletlerden tek dünya yönetimine; kitlesel demokrasiden şirketokrasiye geçiş...Tabii böyle demiyor, şık terimler kullanıyorlar. Meselalafına bayılıyorlar.Dünyanın her yanından 400'den fazla siyasetçi davetli var.Türkiye'den sadece Ali Babacan çağrılmış.Demek ki, Davosçular şunun farkında: Türkiye bu elitlere pek yüz vermiyor.

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Et ve süt ürünleri stantlarıyla yarış halindeler.Karışık buğdaylı, ekşi mayalı ekmeklerin en ucuzu 34 lira, şimdi pek moda olan siyez unlu 550 gram ekmek 84 lira.Maşallah deyip oradan ayrılıyorum.E ne diyebilirim ki? Artık bilemiyorum.

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Mahallede berbere girdim.Ahmet hemen atıldı:Yeni zamlar gelmiş. İkikişi 500 lirayı geçmiş serpmekahvaltı.Serpmeyelim zaten, serptirmeyelim diyeceğim de,bu kahvaltılar galiba...Öyle de bir toplumuz ki,İlber Ortaylı'dan öğreniyoruz.Otur ağla!

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İsveç'te baş parmakla işaret parmağı arasındaki boşluğagitgide yayılıyormuş. Maliyeti 150 dolar civarındaymış.Taktıranlar çok memnunmuş: Ev, araba, ofis kapılarını ve evdeki ışıkları ellerini uzatıp açıyorlarmış. Kredi kartını ikide bir çıkar falan, ne gerek varmış.Bir kadındemiş.Ama artık belli oldu. Çiplenme yürür gider.