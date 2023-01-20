Çarşıya çıktım...
Ne göreyim!
6'lı Masa'nın "muhafazakâr" partileri ayrı kollardan esnaf gezisine çıkmışlar.
Bir parti bir kaldırımda, diğeri karşı kaldırımda...
Onlar çıktı, ben girdim kırtasiyeye...
"Ne anlattılar?" diye sordum; "SİHA'lara, İHA'lara dokunacağız" dediler mi?
Kasadaki bey gülmeye başladı.
"Mümkün mü?" diye cevapladı: "Öyle şeyler söyleseler, hemen kapıyı gösterirdim."
***Diğer kaldırımda fırın var.
***Bir iki saat sonra deniz havası almaya aşağıya, çay bahçesine indim...
***Dön baba dön, her seçimde aynı yere geliyorlar.
***
İşte size içinde 6'lı Masa vesaire geçen ve üstelik gündelik hayatın ta kendisinden kaynaklanan bir yazı!..
Mikro siyasetin bu cephesinin Ankara'daki hali de, sokaklardaki hali de böyle...
Ben bu tiplere yoğunlaşan dikkatimize kızgınım, malum.
Çünkü onlar yüzünden "kendimizi" konuşamıyoruz.
Çok ciddi küresel ve bölgesel meseleler var; kapımızın eşiğinde bekliyorlar.
Buna ferdi kalite ve tasavvur olarak hazır mıyız?
Ama sokak bunun da farkında...
Emin olun!
***
NOT DEFTERİ
Sanki ruh, vücut mekanizmasını kandırıyordu: "İşleme, dur! Bu kadar çirkin hıyânetler gösteren bu dünya için çalışma!" (SAFİYE EROL / Ülker Fırtınası)