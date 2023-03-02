Biz yer kabuğundaki sarsıntılarla yıkılmış ve acıyı bağrımıza gömüp enkazı kaldırmakla meşgulken...

Dünya da Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın artçı sarsıntılarıyla boğuşmakta...

Kelimeler ve deyimler ne tuhaf şeyler değil mi?

Mesela "24 Şubat'ta birinci yılını tamamlayan savaş" diyoruz...

Baktım, hemen herkes Ukrayna krizi üzerine yazılarına böyle başlamışlar...

Bir "doğum"dan söz eder gibi yaşını sayıyor gibiyiz. Bu korkunç "yaratık" daha serpilecek, büyüyecek; küresel sistemin kanını emecek...

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ABD, Avrupa ve Rusya'yı sıkıştırıp bir yandan da Çin'e gözdağı verdiğini düşünüyordu...Üstelik Ukrayna, Batı yardımları olmadan ayakta duracak gibi değil...Ocak ayından itibaren ABD'nin etkili çevrelerinden "Savaş daha fazla uzamamalı" sesleri yükselmeye başladı.Lakin böyle büyük bir operasyon içinadamlara görev(!) verirseniz, eninde sonunda tatsızlık çıkar. Nitekim Zelenski geçen güngösterdi: "Bizi güçlü biçimde desteklemezseniz, oğullarınız ve kızlarınızı Avrupa'da ölmeye göndermek zorunda kalacaksınız!"Şimdi Amerikan kamuoyu kaynıyor,diye...

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Hiç öylesi böylesi yok!Artıkher şeyden daha önemli.Ekonomiymiş...Serbest ticaretmiş...Buralarda oluşan sorunlar hep ikincil planda kalacak.belki böyle sürecek.için ne fena!Bunu kimbilir kaç kez yazdım, bir daha tekrarlayayım:

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Putin'in son konuşmasında Hindistan'dan müttefik gibi bahsetmesi Batı'nın moralini fena bozdu...

Basit bir olay değil.

Oysa Çin'e karşı Hindistan kartına çok güveniyorlardı. Öyle ki "yeni ekonomi"nin bütün dev şirketlerinin başına Hintlileri getirmişlerdi.

Şimdi Çin'den nefret eden Hindistan'ı bile kaybetmek üzereler.

Söyleyin, bu kavga karakolda bitmez mi?

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NOT DEFTERİ

Gücümüzün, kazanma hırsımızın kaynağını düşmanın bize karşı beslediği kin meydana getirmelidir. Düşman bize kızıyorsa doğru yoldayız! (KEMAL TAHİR / Notlar-12)