Biz yer kabuğundaki sarsıntılarla yıkılmış ve acıyı bağrımıza gömüp enkazı kaldırmakla meşgulken...
Dünya da Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın artçı sarsıntılarıyla boğuşmakta...
Kelimeler ve deyimler ne tuhaf şeyler değil mi?
Mesela "24 Şubat'ta birinci yılını tamamlayan savaş" diyoruz...
Baktım, hemen herkes Ukrayna krizi üzerine yazılarına böyle başlamışlar...
Bir "doğum"dan söz eder gibi yaşını sayıyor gibiyiz. Bu korkunç "yaratık" daha serpilecek, büyüyecek; küresel sistemin kanını emecek...
***ABD, Avrupa ve Rusya'yı sıkıştırıp bir yandan da Çin'e gözdağı verdiğini düşünüyordu...
***Hiç öylesi böylesi yok!
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Putin'in son konuşmasında Hindistan'dan müttefik gibi bahsetmesi Batı'nın moralini fena bozdu...
Basit bir olay değil.
Oysa Çin'e karşı Hindistan kartına çok güveniyorlardı. Öyle ki "yeni ekonomi"nin bütün dev şirketlerinin başına Hintlileri getirmişlerdi.
Şimdi Çin'den nefret eden Hindistan'ı bile kaybetmek üzereler.
Söyleyin, bu kavga karakolda bitmez mi?
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NOT DEFTERİ
Gücümüzün, kazanma hırsımızın kaynağını düşmanın bize karşı beslediği kin meydana getirmelidir. Düşman bize kızıyorsa doğru yoldayız! (KEMAL TAHİR / Notlar-12)