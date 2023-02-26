"Lizbon'daki bir meydanın merkezinde Luzitanya (yani Portekiz) servisi denen bir ağaç var. Dalları göğe doğru değil de, dışa doğru, yatay olarak gelişecek şekilde yetiştirildiği için, çapı yirmi metre uzunluğunda, su geçirmez dev gibi bir şemsiye oluşturuyor."

John Berger, "Buluştuğumuz Yer Burası" anlatısına böyle başlar.

Her okuyuşumda çok etkiler beni...

İki yüz yaşındadır ağaç.

Yana doğru gelişmiş dallarını taşımak için altlarına metalden çubuk ve ağ yerleştirilmiştir.

Ağacın yanında da gelip geçenlerin okuması için bir şiir kazınmış tanıtım levhası vardır.

Şöyle bir şey yazar...

"Ben senin çapanın sapıyım, evinin kapısıyım, beşiğinin ve tabutunun tahtasıyım."

***

Bu dize üzerine çok şeyler yazıldı.Genel fikir, yazarın bu yolla tabiatla derin bağımıza vurgu yaptığıydı.Tabiat...Bizim beşiğimiz ve tabutumuz...Fakat bir süredir bu dizeyi okurkensorgulamalara kapılıp gidiyorum...Artık çapaların sapları katı plastik benzeri maddelerden yapılıyor.Ya da bir iç mimarın ultra tasarımıyla sonradan görmelere hava attığı bir süs...Bir antikacıda haklarında uyduruk hikâyeler anlatılmasına hiç aldırmadan dinlenmeye alınmış sayısız nesneden biri...Hepsi bu kadar!Bizi sarıp sarmalayıp uyutan kucak hani...Artık beşik mi var?Ağaçla, ahşapla giderayak son buluşma...

***

Nasıl da uzaklaştık ağaçtan, tabiattan?Nihayet depremde yerle bir olabildiklerini idrak ettiğimiz sitelerin gezinti parkurları, astronomik fiyatlara pazarlanan koru manzaraları ve cadde kenarlarına asker gibi dizilmiş çınarlar, at kestaneleri gerçeği saklayamıyorlar.Yeni moda histerikayinleri uzaklığımızın altını daha fenaçiziyor.İç içelik, işinde gücündebiteli öyle çok zaman geçti ki...Geriyebaş başa kaldık.

***

John Berger'in o sözlerinin hemen altındaki satırda şehir meydanı şöyle anlatılır..."Tavuklar bakımsız otların arasındaki solucanları gagalıyorlardı." Ne? Yoksa tiksindiniz mi?