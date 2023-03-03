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HAŞMET BABAOĞLU
03 Mart 2023, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Üç beş kişi

Emlakçılar Odası'ndan bir yönetici çıkmış, "Binlerce kayıtlı esnafımız var, bunu yapan üç beş kişidir" diyor.
Ne yapıyorlarmış?
Mütevazı bir semtte daha önceki kirası 10 bin lira olan 2+1 daireye 17 bin lira istiyorlarmış...
Kimden, depremzededen...
Fırsatçılık, gaddarlık, ahlaksızlık...
Saydırın istediğiniz kadar.
Ama unuttunuz tabii...
Daireyi görseniz, depremzedeler gelmeden önce istenen 10 bin lira kiraya da "yuh" derdiniz!
Fakat terane hep aynı...
"Bunu yapan üç beş kişi..."
Ne bitmez tükenmez bir kalabalıkmış bu üç beş kişi!

***

Ankara'yı, İstanbul'u, Antalya'yı, Mersin'i geçtim...
Bu şehirler boşalsın, insanlar "yurttaşlık maaşı"yla Anadolu kasabalarına dağılsın mı isteniyor, onu düşünmeden yapamıyorum.
Lakin depremi yaşamış Malatya'da bile oturulabilir evlere depremden hemen sonra yapılan inanılmaz zamlar hangi "insani" ölçülere uyuyor, söyler misiniz?

***

Tam bu satırları yazarken...
Karşımdaki açık ekranda ziraat odalarından bir yetkili, elinde bir soğan tutmuş son satıcıya isyan ediyor: "Arada enflasyon, şu bu etkisi oldu ama kilosu 20 liraya soğan nedir kardeşim?"
Beyefendi isyanında yerden göğe haklı ama lafının sonuna şunu eklemeyi ihmal etmiyor: "Bütün bunları üç beş kişi yapıyor."
Nasıl yani?
Her yemeğin olmazsa olmazı soğanın kilosunu 16 lira ile 20 lira arasına sıkıştıran, bir demet maydanozu 10 lira yapan da mı üç beş kişi?
Bulun şunları yahu!

***

Şunu bilelim...
Enflasyon çok fena bir şeydir.
Temel insani ve ahlaki değerleri zayıflamış kalabalıkları fırsatçılar haline çeviriverir.
Çünkü "değer" denilince akla paranın değeri geliyor artık.
Ama hep devletten beklememeli...
Bu sürece fert olarak da direnebiliriz.
Nasıl mı?
İnsanlığımızı kaybetmemek için piyasada kaybetmeyi göze alarak.

***

Konut meselesi kritik.
Konut bedelleri ve kiralar üç ya da dört sınıfa ayrılıp metrekare üzerinden sabit tavan fiyat uygulamasına geçilmeli...
Diyeceksiniz ki...
Senin dar bakışın ötesini göremiyor...
Olabilir!
Fakat birçok ülkede konut kira ve satış fiyatları kanunlar yoluyla son derecede "dar" bir çerçevede belirleniyor ve iyi oluyor; onu biliyorum.

***


NOT DEFTERİ
Sevmek uyumaya benziyor. Uyurken nasıl müdafaasız oluyorsak, severken de öyleyiz. (KEMAL TAHİR / Hür Şehrin İnsanları)

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