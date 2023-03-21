Pandemi patlak verdi...
"Var bunlar tarihte" dediler; dönüştürülmüş bir grip virüsü türünün yol açtığı salgını hiç utanıp sıkılmadan tarihteki veba felaketleri gibi anlayalım istediler...
Ulus devletleri paniğe sevk edenler ortadan kayboldular.
O sırada gerçeği haykırdıkları için sesleri bastırılan bilim adamları şimdi her şeyi bir bir ortaya döküyor...
Ama küreselci merkez ve medya hesap sorma yollarını tıkamaya devam ediyor...
***Ardından ulus devletler bu kez gıda ve enerji tedarik zincirinin kopması yoluyla köşeye sıkıştırıldı...
***Kitleler küçük meselelerle uğraştırılıyorlar.
***Şimdi Batı'nın finans düzeni kalelerinden (bankalar) sarsılıp yıkılmaya başladı...
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Hâlâ "büyük savaş" ne zaman diye soranlar var?
Çıkartırlar...
Ama bir okurumun dün attığı mesaj çok anlamlıydı...
"Uzun yıllar sonra tarihçiler şöyle yazarlar mı? 30 Yıl Savaşları 2019'un Aralık ayında Vuhan'da başladı, Mart 2020'de FED'in parasal genişleme politikasıyla hız kazandı?"
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NOT DEFTERİ
İnsan gözü denilen bir çift küçük noktada bazen ne büyük acılar birikebiliyor! (ERICH MARIA REMARQUE / Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)