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HAŞMET BABAOĞLU
21 Mart 2023, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Sistemin içeriden yıkımı

Pandemi patlak verdi...
"Var bunlar tarihte" dediler; dönüştürülmüş bir grip virüsü türünün yol açtığı salgını hiç utanıp sıkılmadan tarihteki veba felaketleri gibi anlayalım istediler...
Ulus devletleri paniğe sevk edenler ortadan kayboldular.
O sırada gerçeği haykırdıkları için sesleri bastırılan bilim adamları şimdi her şeyi bir bir ortaya döküyor...
Ama küreselci merkez ve medya hesap sorma yollarını tıkamaya devam ediyor...

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Ardından ulus devletler bu kez gıda ve enerji tedarik zincirinin kopması yoluyla köşeye sıkıştırıldı...
2008 krizinin etkisini bir türlü silememiş global finans ekonomisi derinden darbe aldı.
Sistemin doğrudan merkez tarafından dönüştürülmesine başlandığı açıktı ama popüler iletişim kanalları başka hikâyeler anlattığından kimse "esas"a gelemiyordu...
Hâlâ da öyle...

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Kitleler küçük meselelerle uğraştırılıyorlar.
Meşgul olacak daha büyük mesele isteyenlere ve "Yeni Dünya Düzeni"ne karşı direnecek liderlere de...
Uzun zamandır (2014'ten beri) ince ince hazırlıkları yapılan bir kriz ve sıcak bir savaş verdiler: Ukrayna-Rusya Savaşı...
"Hop n'apıyorsunuz?" diye başkaldıran devletleri de "Bu kadarı zaten bize yetmiyor, savaşı uzatır, yayar, sizin de başınızı yakarız!" diye alttan alta tehdit etmeyi ihmal etmiyorlar.

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Şimdi Batı'nın finans düzeni kalelerinden (bankalar) sarsılıp yıkılmaya başladı...
Çöken bankalar, merkez bankaları ve Fed'den bağımsızlar mı?
Güldürmeyin beni!
Teknik olarak birbirlerine bağlı olmalarını bir yana bırakın, tek tek kişiler olarak bile aynı tayfadanlar...
Bankaların çöktüğüne emin miyiz?
Ya "içerden" çökertiliyorlarsa?..
2020 yılında birdenbire dünyanın bütün sağlık sistemlerinin ve kitlelerin tıbba güveninin çökertilmesi gibi hani...

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Hâlâ "büyük savaş" ne zaman diye soranlar var?
Çıkartırlar...
Ama bir okurumun dün attığı mesaj çok anlamlıydı...
"Uzun yıllar sonra tarihçiler şöyle yazarlar mı? 30 Yıl Savaşları 2019'un Aralık ayında Vuhan'da başladı, Mart 2020'de FED'in parasal genişleme politikasıyla hız kazandı?"

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NOT DEFTERİ
İnsan gözü denilen bir çift küçük noktada bazen ne büyük acılar birikebiliyor! (ERICH MARIA REMARQUE / Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

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