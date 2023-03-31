Yahu bir durun!

Önce adama değil, sisteme bakın...

Sonra adamın o sistemdeki yerine bakın...

Biraz olayın arkasına, önüne; sağına, soluna bakın...

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Tamam!Güler yüzlü bir Müslüman, İskoçya'nın yeni Başbakan'ı seçilmiş...Hele Başbakanlık konutundaki ilk gününde aile üyelerine teravih namazı kıldırırken çekilmiş fotoğrafı da kamuoyuna açılmışsa...

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Peki sistem ne diyor?Meselabile coşkuyla ayağa kalkıptweet attı: "İskoçya'ya helalolsun... İşte gerçek demokrasi veliyakat böyle bir şey!"Sırf buradan bakmak bileyeter; çünkü durup düşüneceksin...Neden acaba?

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Anlatayım...İskoçya'nın el attığı her konuda epey ses getirmesiyle tanınan Başbakanı Nicola Sturgeon, geçen şubat ortasında artık çok yorulduğunu, istifa edeceğini açıklamıştı.Onu en çok yoran konu Aralık 2022'de kabul edilen'ydı.kabul edilmişama İskoç Ulusal Partisi'ni fenasarsılmıştı. Dokuz milletvekili istifaetmiş, medya ayağa kalkmıştı.Zaten Birleşik Krallık Hükümeti de, İskoç meclisinden geçen yasanın uygulanmasına onay vermedi.Sturgeon'un yerine geçmesi muhtemel iki aday vardı:, CinsiyetYasası'nı protesto için istifa edenAsh Reagan...Küresel sistem ve proje açısındanburası işte!Kimin seçileceği belliydi.

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Bu tür gelişmeler karşısında nereye dikkat etmemiz gerektiğini anlayıp kabullenmemiz gerekiyor.

Hamza Yusuf, Başbakanlığı dindar Müslüman kimliğiyle kazandı sanıyorsanız, aldanıyorsunuz.

Geçen gün sosyal medyada Zeliha Eliaçık dostumuz başka küresel aldanışlara dikkat çekiyordu, haklıydı: "Obama zenciydi, Condoleezza Rice kadındı. Ne oldu? Siyasetin renklerle, sözde çok kültürlülükle kendini kamufle edişi bu..."

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NOT DEFTERİ

Yalnız olduğumda insan içine çıkmak istiyorum, insan içine çıktığımda yalnız olmak istiyorum. (THOMAS BERNHARD / Sarsıntı)