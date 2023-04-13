Farkındasınızdır...
Hastanelerdeki, devlet dairelerindeki, belediyelerdeki yavaşlıklar, vatandaşı darlamalar, işi uzatmalar, "Bugün git sonra gel"ler dikkati çekmeye başladı...
Seçim öncesi belli kesimlerin kışkırttığı bir tür huzursuzluk atmosferi mi?
Yoksa bürokraside de mental bir yorgunluk mu var?
***İki gündür mahallede (bildiğimiz sokak işte!) laflıyorum...
***Sokağı önemseyen kaç siyasetçi var, bilemiyorum.
***Sade insan ile kamuoyu anketleri ayrı çizgilerde yürüyorlar.
***Tanıdığım gençler var, bu yıl evleneceklerdi, birer birer erteliyorlar...
***Berberde bile futbol konuşulmuyor artık...
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Sosyal medyada hızla gelişen savunma sanayimiz hakkında çok sayıda çapsız eleştiri ve yalan yanlış küçümseme ifadeleri görüyoruz ya...
Mahalle çok farklı...
Sosyal medyada o lafları edeni burada pişman ederler, öyle söyleyeyim.
Sokakta memleket meselesi asla "et, met" meseleleriyle karıştırılmıyor.
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NOT DEFTERİ
Kolaya kaçarak geçiştirmeye çalıştığımız her zorluğun biraz sonra daha büyük bir çetinlikte önümüze çıkacağını, belki de artık geri dönülmez bir hâle geleceğini unutmamak... (KEMAL TAHİR / Notlar-8)