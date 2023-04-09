"Âlimler şunu söyledi ki, Roma halkının gürültüsü olmasa, insanlar meleklerin tesbihatını ve güneşin batışının patırtısını işitirlerdi..."

***

diyemakale karıştırırken, karşıma bu sözlerçıktı...Şu kesin...Müslüman âlimler Roma şehrine asla düşmanca veya yabancı bir bakışın merceğinden yaklaşmadılar.Tam tersine...Tabii ya...Roma da, İstanbul gibi yedi tepelidir, yedi tepesiyle bilinir.Ah, bençok severim; orada uzun gövdeli fıstık çamları altındaki bir bahçede geçirdiğim saatleri unutamam!

***

İbn'ül Fakih'inında Roma hakkında rivayetlerdenbiri şöyle anlatılır:"Bize bir elçi gönderdiler. Onunla birlikte şehre doğru yola çıktık.Derken karşımızda dalgalara benzeyen yeşil bir şey gördük ve tekbirler getirmeye başladık. Bunun üzerine elçi bizlere neden tekbir getirdiğimizi sordu.'Karşımızdaki denizi görünce içimizden tekbir getirmek geldi' dedik. Elçi gülerek:Hepsi kurşundan yapılmıştır."

***

Onlara göre...Her çarşısında 100 bin adamın dolaştığı; 1200 kilisenin, 40 bin hamamın bulunduğu, bir nehrinin tabanının bakırla döşendiği,tılsımlı bir şehirdir Roma...

***

Sosyal medyada güncel olayları komplo teorileri açısından yorumlarken ağzındangibi deyimleri düşürmeyenler yazdıklarıma bakıp diyecekler ki:Haşmet Abi, acaba durup dururken neden Roma'dan bahsetmeye başladı?Yoksa o damı?Saçmalamayın yahu!Bahar mevsiminde çok güzel bir şehirdir Roma...Pandemiden beri gitmiyorum, özledim mi nedir, bilmem, belki ondandır.

***

Beni bugünlerde, diyedosya karıştırmaya iten şeye gelince..Komplo teorileri deyip geçmem hiçbir şeye, bilen bilir.Ama söz konusu ettiğim arkadaşlardan önce ciddiyet istiyorum, bilgi istiyorum...Mesela bir Germen-Habsburg devleti olanistiyorum...Ha, bir de ara arade okunsun istiyorum...