"Âlimler şunu söyledi ki, Roma halkının gürültüsü olmasa, insanlar meleklerin tesbihatını ve güneşin batışının patırtısını işitirlerdi..."
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İlk İslam coğrafyacıları ve tarihçiler Roma şehri hakkında neler yazmış, söylemişlerdi
diye
makale karıştırırken, karşıma bu sözler
çıktı...
Şu kesin...
Müslüman âlimler Roma şehrine asla düşmanca veya yabancı bir bakışın merceğinden yaklaşmadılar.
Tam tersine...
Uzaktan uzağa da olsa sevdiler, istediler bu yedi tepeli şehri...
Tabii ya...
Roma da, İstanbul gibi yedi tepelidir, yedi tepesiyle bilinir.
Ah, ben Aventine tepesini
çok severim; orada uzun gövdeli fıstık çamları altındaki bir bahçede geçirdiğim saatleri unutamam!
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İbn'ül Fakih'in "Kitabü'l Buldan"
ında Roma hakkında rivayetlerden
biri şöyle anlatılır:
"Bize bir elçi gönderdiler. Onunla birlikte şehre doğru yola çıktık.
Derken karşımızda dalgalara benzeyen yeşil bir şey gördük ve tekbirler getirmeye başladık. Bunun üzerine elçi bizlere neden tekbir getirdiğimizi sordu.
'Karşımızdaki denizi görünce içimizden tekbir getirmek geldi' dedik. Elçi gülerek: Bu gördükleriniz Roma şehrinin çatılarıdır.
Hepsi kurşundan yapılmıştır."
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Onlara göre...
Her çarşısında 100 bin adamın dolaştığı; 1200 kilisenin, 40 bin hamamın bulunduğu, bir nehrinin tabanının bakırla döşendiği, zeytin mevsimi gelince her bir kuşun ayaklarında zeytin tanesi getirip taşıdığı
tılsımlı bir şehirdir Roma...
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Sosyal medyada güncel olayları komplo teorileri açısından yorumlarken ağzından "Roma düzeni", "Yeni Roma"
gibi deyimleri düşürmeyenler yazdıklarıma bakıp diyecekler ki:
Haşmet Abi, acaba durup dururken neden Roma'dan bahsetmeye başladı?
Yoksa o da "Roma'nın adamı"
mı?
Saçmalamayın yahu!
Bahar mevsiminde çok güzel bir şehirdir Roma...
Pandemiden beri gitmiyorum, özledim mi nedir, bilmem, belki ondandır.
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Beni bugünlerde hem Roma şehrine, hem de Roma devletine eski Müslümanlar nasıl bakıyordu
, diye
dosya karıştırmaya iten şeye gelince..
Komplo teorileri deyip geçmem hiçbir şeye, bilen bilir.
Ama söz konusu ettiğim arkadaşlardan önce ciddiyet istiyorum, bilgi istiyorum...
Mesela bir Germen-Habsburg devleti olan "Kutsal Roma İmparatorluğu"nu gerçekten Roma İmparatorluğu sanacak kadar cahil olunmasın
istiyorum...
Ha, bir de ara ara "Rum Suresi"
de okunsun istiyorum...