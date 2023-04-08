Şunu anlayalım artık...

Eğer tavır koymaz, direnmezsek...

Kâbus gibi bir gelecek öyle uzakta falan değil, burnumuzun dibinde...

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Dünyanın kayan şirazesine akıl ermiyor.Düne kadardenilen şeyler, hızla normalleştiriliyorve kılımız kıpırdamıyor.Mesela şu sıralarda Amerikan kamuoyutartışmasına odaklanmış durumda...Cinsiyet değiştirmek için kliniklerde sıraya giren, hormon tedavileri görmeye başlayan 8 yaşlarında çocuklar var...Beyaz Saray, trans çocukları destekliyor, Cumhuriyetçiler şaşkın...TRT'nin Washington'daki başarılı muhabirigeçen gün şöyle yazıyordu:

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Yeni kuşakların önce trans kimliğe yönlendirilmesi ve daha sonra toplumunhedefine doğru ilerleyen küresel proje karşısında bizim halimize gelince...davranarakkendimizi bunlardan koruyabilirmiyiz?Tam bu soruyu ve benzerlerini aklımdan geçirirken öğretmen bir ahbabım mesaj attı: "O kadar çok kız olmak istiyorum diyen erkek ve açık açık davranışlarını erkek gibi kodlayan kız öğrenci var ki... Ama bütün bunları ne okulda, ne de dışarıda hak ettiği gibi

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Son on yıldaDoğrusu, ben de pandeminin başından berilarımı ayağımdan çıkarmadım. Böyle de gider...Ama ne yalan söylemeli, 2022 yılı bu keyfimize darbe vurdu; Adidas, Nike, Puma gibi markaların ürünleri artık ateş pahası.Yerli ve ucuz ürünlere gelince...Çoğu markalarını yıprattı, tasarımda kolaycılığı seçti.Peki dayanıklılar mı? Sayılmaz.Oysaiyi değerlendirmeliler.

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Youtube'da çok vakit geçirdiğimi yazmıştım ya...Kimi genç okurlarım sevip düzenli takip ettiğim birolup olmadığını soruyorlar.Vloglara ve kişilere göre değil,Youtube'da dolaşıyorum.Ama'ın köydeki çiftliklerinde inekleri, keçileri, atlarıyla çektiği videoları kaçırmadan izlediğimi itiraf edeyim.