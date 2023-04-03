Yıllardır anlata anlata dilimde tüy bitti...
Böyle giderse sömürgecilik tarihini de bizzat sömürgeciler tasfiye edecek diye...
Çok yazdım...
Böyle giderse, kapitalizmi dönüştürüp ona "yeni sosyal adalet düzeni" biçimini de global kapitalist oligarşi verecek diye...
Ve maalesef gidiş öyle...
"Sade insan" köşesine sıkıştırılmış...
Müslümanlar birbirini yiyor...
Geniş kitleler bölgesel savaşlar, politik çatışmalar, diplomatik çekişmelerle oyalanıyor...
Onlar ise planlarını tıkır tıkır yürütüyor.
***Bilmem şu haber dikkatiniz çekti mi?
***Pandemi başladığında geniş kitleler korkutulmuş, virüse odaklanmış ve kendilerini evlerine kapatmış otururken...
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Küreselcilerin Yeni Dünya Düzeni tasarımı için geçmiş tarih tasfiye ediliyor, farkında bile değiliz.
Yazık ki, biz hala keşifler diye öğretiyoruz!..
Hala çocuklarımız Batı'nı zenginliğinin nasıl bir ahlaksız talan üzerine kurulu olduğunu doğru düzgün öğrenemiyorlar!..
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NOT DEFTERİ
Hatırlanan geçmiş, zamandan yoksundur. Bir aşkı, bir kitabı yeni baştan okur gibi ya da bir filmi baştan seyreder gibi yeniden yaşayamazsın. (M. KUNDERA / Bilmemek)