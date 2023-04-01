Birçok ülkeyi hasta eden Amerikan yapımı "kanserli hücre" şimdi doğrudan ABD'de büyüyor: "Turuncu devrimler"in finansörü Soros'tan bahsediyorum...

Trump ile Soros arasında büyük bir kavga var ve iş kritik bir noktaya vardı. Belli ki, "Soros destekli" savcı Trump'ın işini bitirmeye kararlı...

Trump boşuna "ABD artık bir 3. dünya devletidir" demedi; o ülkelere neler yaptıklarını iyi biliyor.

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Ramazan nedeniyle ara araizliyorum...Günümüzün cari problemleri karşısında İslami duruş ne olabilir, diyorsanız, o konuda dişe dokunur şeyler söyleyen yok. Hele iftar programlarının bazı uzman konukları var ki, sanki 1940'ların dilinden, bakışından, dünyasından doğrudan bugünlere ışınlanmış gibiler.Bir devar ki, çok gereksiz...Mesela bir uzman'yi anlatıyor:Rektör, Latince'den gelen ve kilise dilinden akademik dünyaya aktarılmış bir terim; bir yönetici etiketi...Medresede ne işi var!Bu tür benzetmeler izleyene belki o an "Vayy be!" dedirtir ama yanlış bilgi, yanlış bilgidir.

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Japonlar, acil durum tahliye planlarını sürekli revize ederler.Şimdi dehakkındayeni bir plan yapmışlar ve esasönerileri şöyle:Çünkü artık anlaşılıyor ki, afetlerde trafik sıkışıklığı büyük problem.

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Deprem bölgelerinden başka şehirlere gitmiş çocuklar hızla geri dönmek istiyorlar.Bir öğretmen okurum çok içli fakat doğru bir yerden anlattı:"Kimisi evlerini, kimisi sevdiklerini kaybetmiş ama normal çocukların arasına okumaya gelmişler. Kolay değil.

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tadından çok hasretle vaktinin beklenmesidir.ya, hâlimiz neredeyse öyle bir şey...Sürekli hazır güllaç üreten bir firmanın yöneticisi "Ramazan bitiyor, biz yine güllaç yapmaya devam ediyoruz ama üretimimizin yüzde doksanı ramazanda tüketiliyor" diyor.Gurmelerin(!) yere göğe koyamadıkları mekânlardaki güllaçlar bileOlur mu? Olmaz.