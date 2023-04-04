Gözünüzden kaçtı mı?

Kaçmasın!

Ve düşünün...

Şunu söyleyen kişi cumhurbaşkanı adayı...

"Mehmetçiğe sesleniyorum, kimseyi dinlemeyin!" Nasıl yani?

Emir komuta disiplini altında görev yapan askere "Kimseyi dinlemeyin!" demek, neyin nesidir?

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"Afgan kaçaklarının ülkemize aktığı haberleri geliyormuş", kalkmış, uyarayım demiş...Duyumla, ittirmeyle, ajans marifetiyle Mehmetçiği disiplinsizliğe kışkırtmak desek yanlış olur mu?Öyle geçiştirilecek bir laf olmadığı açık.

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Daha doğrusu...Kılıçdaroğlu'na neden birdenbire Afgan göçmenler konusuna girmesi söyleniyor ve o da hiç duraksamadan bu teklife atlıyor?Çok belli...Fakat sıkışınca gündem değiştirmek için askerle oynamak kabul edilir şey değil!Tehlikeli işler bunlar...

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Kemal Bey...

Sizi yönlendiren kişilerin halkın değerlerinden zerre anlamadıklarını şimdiye kadar fark etmediyseniz, ne zaman fark edeceksiniz...

Madem seçime kadar pek halkçı(!) görüneceksiniz, madem her telden çalacaksınız, madem milletin mukaddes değerlerine de önem veriyormuş gibi yapmaya karar verdiniz...

Seccadenin ne olduğunu bilmeyen, sizi sanki askerimiz sınır kapılarını açmış gibi konuşturan bir "ajans"la ne işiniz olabilir?

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NOT DEFTERİ

Yangından mal kaçırmak hızıyla yapılan çeviriler, düşüncesizce, bilgisizce takılan adlar...

Bunlardan birkaç örnek: Medeni Kanun ve Medeni Nikâh.

Bu sözleri bugün hepimiz hayatımızda, üniversitelerimizde, mahkemelerimizde hiç düşünmeden bol bol kullanmaktayız.

Oysa yakın tarihi bin yıla yaklaşan bir toplumda, herhangi bir kanun değişmesini böyle adlandırmak için insanların milli onurdan, tarih anlayışından yoksun düşürülmüş olması gerekir. Medeni kanundan önce biz barbar bir toplum mu idik? Hiç mi kanunumuz yoktu. Varsa, kanunlarımız medeni mi değildi? Buradaki "medeni" kelimesi hangi toplumlara göre kullanılmaktadır ve dünyada medeni ve medeniyet tek midir? (KEMAL TAHİR / Notlar-1)