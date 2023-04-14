Seçime odaklanınca...

Bu yaz hepimizi doğrudan ilgilendirecek dışarıdaki gelişmelere gözümüzü kulağımızı kapattık.

Oysa dünya biz seçime gidiyoruz diye hızını kesmiyor.

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Geçen gün bir sohbetteyiz...dedim...Toplum içinde sivrilmiş ve global gelişmelerden haberdar kişilerden olduklarından emin muhataplarım "İyi misin?" der gibi yüzüme baktılar.Çin'in mart ayı dış ticaret fazlasından söz etsem, ha tamam biliyoruz havasında olacaklardı amahabersizdiler.

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de kaçırdık tabii...Oysa burnunu karıştırsa, anında haberimiz oluyordu.Yoksa Trump'ın eski danışmanı;Amerikan nasyonalizminin yeni fikir babalarından Steve Bannon'un ettiği laf yenilir yutulur cinsten değil.Bizde sanırım bir tek Ergün Diler değindi bu olaya...dedi Bannon."Elon Musk,. Twitter denen suç yuvasını 2kat fazla para ödeyerek satın aldı. Şimdiise maaşını ödeyenönünde diz çöküyor."

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Yahu Musk, oradan buradan maaş alacak biri mi?Şanghay'da kuracağı dünyanın en büyük batarya fabrikasısayılır mı?Musk'ın tepedeki bir grup demokratla, Biden'la ve Silikon Vadisi'nin küreselci patronlarıyla itişip kakışıyor olmasına aldanmayın,, demek istiyor...İnsanın aklına neler geliyor şimdi?Hani Twitter'ı satın alınca ilk iş olarak Trump'ın engelini kaldırmış ve geri çağırmıştı Musk...Ama Trump gelmemiş, kendi kurduğu sosyal medya kanalında kalacağını söylemişti.Eski ABD Başkanı'nınbilmemeihtimali var mıdır?Bilmeyen, bildirilmeyenler biziz...

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Yerim kalmadı ama uzun lafın kısası şu...

Çin, küreselci elitler üzerinden "iş" yürütmeye devam ediyor.

Bizler, Batı Bloku ile Rusya arasındaki 20. yüzyıl artığı kavgayla oyalanırken...

Küreselcilerin "Yeni merkez Çin mi olmalı, yoksa güç yine Batı'da mı kalmalı?" çekişmesi gitgide ısınıyor.

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NOT DEFTERİ

Hakkından gelemeyeceğim sorumluluktan korkarım ben! (KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu)