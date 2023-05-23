Açıklamayı gördüğümden beri durup durup gülüyorum...

KONDA'nın meşhur araştırmacısı, TESEV, TÜSEV yöneticilerinden ve Oksijen yazarı Bekir Ağırdır demiş ki...

"Hâlâ her şey mümkündür. Erdoğan'ın fark atması da, Kemal Bey'in fark atması da mümkün."

Bu kişiler yıllardır gerçekten neyi araştırıyorlar merak ediyorum.

Baktıkları "saha"nın burası, bu ülke, bu toprakların insanı olmadığı çok açık...

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Düzenli okurlarım hatırlamıştır...Ülkemiz siyasetinde "seküler milliyetçilik" rüzgârları estirilmek istendiğine geçmişte çok sık vurgu yaptım...Tam bir politik mühendislik işi...Ağustos 2021'debaşlıklı yazımda"Mülteci düşmanlığıyla birlikte sosyalmedyada yeniden patlatılanhattasöylemleride bu rüzgârla bağlantılı. Şimdilik bunları bir kenara not edin" demiştim.Gördünüz...İş, İstanbul 'da Kaftancıoğlu'nun başını çektiği "milliyetçi" yürüyüşler yapılmasına kadar geldi...Hafife almayın!Şimdi hafif gibi görünüyor ama seçim atmosferi bitince partiler ve ideolojik projeler kartları yeniden dağıtılacak;bütün gücünü bu yöne verecek;Sonra çok konuşacağız bu konuyu...

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Dindar milliyetçilik ile seküler milliyetçilik arasındaki temel fark ne?, hem tarihte hem de bugün tamamen masadabir çizgidir.Çünkü gerçekte milletin "nomos"u olan dinden, imandan uzak bir milliyetçilik yoktur, olamaz.Böyle bir şey ancak bir "masa"da kurgulanabilir...Ve temel özelliği,tir.

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Anketler önümüzdeydi, CHP'li dostlarımız dâhil hepimiz ilk turda Kemal Bey'in kazanamayacağını biliyorduk" dedi; "ama ilk turda iş bitecekmiş gibi bir algı satın alındı."

Olay budur!

Yani kendini "muhalefet" yerine koyan ittifakın sabah akşam yaptığı tek şey var: Seçmenini kandırmak, sersem yerine koymak, gaza getirmek...

Ama adamlara kızmak da zor:

Çünkü seçmenleri de bunu istiyor!

Sonra?

Sonra suç yine seçmenin üzerine kalıyor.

Kendileri bilir!

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AYNA

Belki de sahip olduğun şeyler var ama sen yoksun! F. KAFKA