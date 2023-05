Şaşkınlıkla izliyoruz, değil mi?

Ne dediklerini bilmiyorlar; çıldırmış gibiler; hatta tv kanallarına bakarsanız, bazı yorumcularının sadece anlamsız sesler çıkarttıklarını işitirsiniz.

Tanıdıklarınıza bakın...

Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 oy alacağını bekleyen akrabalarınız da vardır, bilirsiniz.

Daha önemlisi şu ki...

Bu tayfanın neredeyse tamamı Erdoğan'ın bu kez dişe dokunur bir oy alamayacağını sanıyordu...

Yani hayal kurarken "delirmişlerdi" zaten; şimdi delilikleriyle yüzleşmek istemiyorlar.

Hem tek tek bireylerin, hem de geniş bir sosyal kesimin üzerini örtüpİtiraf edelim ki, yalnız onların değil, bizim de dünyamızı karartıyor bu durum.Çünkü öfkeliler...Çünkü daha yakın zamanda etrafa saçtıklarıKurdukları hayallerin saçmalığıyla hesaplaşmamak için...Önlerine çıkanın kalbini kırıyorlar.

Peki ne olacak?İçlerinden bir bölümü hemengirecek...Ve hep olduğu gibi, "vur patlasın çal oynasın"ın sarhoşluğuyla yaşadıklarını, yaşattıklarını unutacaklar...Buna imkanları var;Şimdi de depremzedelere hakaret edecek, "Erdoğan'a oy verenler ölsün" diyecek kadar alçalıp kararmış ruhlarını Ege 'nin, Akdeniz 'in sularıyla yıkamaya çalışacaklar...Olan bu kez fena gaza getirdikleri orta ve orta alt sınıftan gençlere oldu...

Sosyal psikoloji alanındaki "hayal kırıklığı" üzerine araştırmalar sonuçları iki ana yola ayırıyor...

Birincisi...

Pişmanlık. ( Kötü tercihin vurgulanışı, suçu birkaç sosyal figürün üzerine atma ve hızla krizi fırsata çevirme çabası. ) İkincisi...

Ağır depresyon. ( Güçsüzlük, sosyal bitkinlik, "kahrolma" hali ve dışa kapanma.) Bakalım hangisi daha belirgin olacak?

Lakin şu nokta açık...

Bu ruh halinin politik etkileri sarsıcı olacak.

Muhalefetin mevcut kompozisyonunu 28 Mayıs'tan sonra sürdürmesine artık meftunu oldukları "büyükelçiler" bile izin vermez.

