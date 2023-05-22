Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu O hayal elbette kırılırdı, bilemediniz!
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
22 Mayıs 2023, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

O hayal elbette kırılırdı, bilemediniz!

Şaşkınlıkla izliyoruz, değil mi?
Ne dediklerini bilmiyorlar; çıldırmış gibiler; hatta tv kanallarına bakarsanız, bazı yorumcularının sadece anlamsız sesler çıkarttıklarını işitirsiniz.
Tanıdıklarınıza bakın...
Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 oy alacağını bekleyen akrabalarınız da vardır, bilirsiniz.
Daha önemlisi şu ki...
Bu tayfanın neredeyse tamamı Erdoğan'ın bu kez dişe dokunur bir oy alamayacağını sanıyordu...
Yani hayal kurarken "delirmişlerdi" zaten; şimdi delilikleriyle yüzleşmek istemiyorlar.

***

Hem tek tek bireylerin, hem de geniş bir sosyal kesimin üzerini örtüp güneş geçirmeyen yoğun ve gri bir "hayal kırıklığı" bulutu...
İtiraf edelim ki, yalnız onların değil, bizim de dünyamızı karartıyor bu durum.
Çünkü öfkeliler...
Çünkü daha yakın zamanda etrafa saçtıkları gülücüklerin yerini tükürür gibi bakmalar aldı...
Kurdukları hayallerin saçmalığıyla hesaplaşmamak için...
Dünyadan ve bu toplumdan habersizliklerini kabul etmeye yanaşmadıkları için...
Önlerine çıkanın kalbini kırıyorlar.

***

Peki ne olacak?
İçlerinden bir bölümü hemen yaz tatiline girecek...
Ve hep olduğu gibi, "vur patlasın çal oynasın"ın sarhoşluğuyla yaşadıklarını, yaşattıklarını unutacaklar...
Buna imkanları var; aslında durmadan şikayet ettikleri 20 yıl boyunca hazlarına haz kattılar...
Şimdi de depremzedelere hakaret edecek, "Erdoğan'a oy verenler ölsün" diyecek kadar alçalıp kararmış ruhlarını Ege'nin, Akdeniz'in sularıyla yıkamaya çalışacaklar...
Olan bu kez fena gaza getirdikleri orta ve orta alt sınıftan gençlere oldu...

***

Sosyal psikoloji alanındaki "hayal kırıklığı" üzerine araştırmalar sonuçları iki ana yola ayırıyor...
Birincisi...
Pişmanlık. ( Kötü tercihin vurgulanışı, suçu birkaç sosyal figürün üzerine atma ve hızla krizi fırsata çevirme çabası. ) İkincisi...
Ağır depresyon. ( Güçsüzlük, sosyal bitkinlik, "kahrolma" hali ve dışa kapanma.) Bakalım hangisi daha belirgin olacak?
Lakin şu nokta açık...
Bu ruh halinin politik etkileri sarsıcı olacak.
Muhalefetin mevcut kompozisyonunu 28 Mayıs'tan sonra sürdürmesine artık meftunu oldukları "büyükelçiler" bile izin vermez.

***


NOT DEFTERİ
Sen her şeyi küçük görüyorsun, dünyadaki her şeyi... Ama en çok da kendini küçük görüyorsun. ( THOMAS BERNHARD / Beton )

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA