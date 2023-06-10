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HAŞMET BABAOĞLU
10 Haziran 2023, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Haftanın notları: Ünlüler dünyaya ne yapıyor?

Ünlüler meselesini alıştığımızın ötesinde ele almanın zamanı gelmedi mi? Özellikle "Hollywood ünlüler kültürü" denilen şey, global boyutta zihinleri aşılamanın bir yolu mu?
Düşünmek gerek...
Ünlüler yoluyla bize "ne" yapılıyor; "neler" kabul ettiriliyor?
Mesela Megan Fox'un üç oğlu var. Üçü de kız çocuğu gibi giyiniyorlar. "İki yaşındayken böyle giyinmeye başladılar" diyor Fox; iki yaşında çocukların nasıl düşünüp karar(!) verdiklerini bilen sıradan anne babalar bile bu magazin haberlerini okuduklarında bildiklerini unutuyor!
Charlize Theron'un sağlıklı bir erkek çocuğu olarak dünyaya gelen oğlu Jackson, artık annesiyle birlikte dışarı çıktığında kız giysileri giyiyor. Medyanın sorularına Theron, "Üç yaşında 'Ben erkek değilim' dedi, ne yapabilirim ki? Ondan sonrası benim karar verebileceğim bir şey değil" diyor.
Kimse de "N'oluyoruz yahu?" diye sormuyor.
Onlar ünlü çünkü...
Soruyorum: Böyle mi devam edeceğiz?

***

Sosyal medyadaki sokak röportajları modası derhal bitmeli...
Tabii olarak henüz dünyadan habersiz gençlerin herkesi cahillikle suçlamalarından gına geldi. Kırgın ve hırpalanmış çocukların toplum üzerine fikirlerini ciddiye almak yerine dertlerine eğilsek, daha iyi olmaz mı?

***

Özgür Demirtaş ve Uğur Dündar da Mehmet Şimşek'i destekliyorlarmış.
İnsan korkuyor yahu!

***

Dikkatinizi çekiyordur...
Kibirliler sürekli başkalarının kibrinden şikâyet ediyorlar; narsistler herkesi narsist olmakla suçluyor.
Böyledir!
Kendine yer açma çabasıdır bu...

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Geçen hafta iki güzel kitapla geçti.
Tarih, sosyoloji makaleleriyle geçen aylardan sonra edebiyata geri dönmek güzel geldi, içimi açtı.
Güçlü hisler ve kalemle donanmış iki kadın yazar...
Birincisi, Çağdaş İrlanda edebiyatından Lucy Caldwell'in "Yakınlıklar" adlı öyküleri.
İkincisi, Bengal kökenli Amerikalı yazar Jhumpa Lahiri'nin İtalyanca yazdığı "Olduğum Yer" adlı fragmanları...

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"Münzevilik mesleğim oldu. Belli bir disiplin söz konusu ve her ne kadar canımı yakıyorsa da, onu mükemmelleştirmeye çalışıyorum, bunda da annemin etkisi olmalı. O ömrü boyunca yalnızlıktan korktu ve şimdi yaşlılık yıllarında bu duygu onu mahvediyor." (Lahiri'nin "Olduğum Yer"inden bir alıntı.)

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