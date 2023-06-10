Ünlüler meselesini alıştığımızın ötesinde ele almanın zamanı gelmedi mi? Özellikle "Hollywood ünlüler kültürü" denilen şey, global boyutta zihinleri aşılamanın bir yolu mu?
Düşünmek gerek...
Ünlüler yoluyla bize "ne" yapılıyor; "neler" kabul ettiriliyor?
Mesela Megan Fox'un üç oğlu var. Üçü de kız çocuğu gibi giyiniyorlar. "İki yaşındayken böyle giyinmeye başladılar" diyor Fox; iki yaşında çocukların nasıl düşünüp karar(!) verdiklerini bilen sıradan anne babalar bile bu magazin haberlerini okuduklarında bildiklerini unutuyor!
Charlize Theron'un sağlıklı bir erkek çocuğu olarak dünyaya gelen oğlu Jackson, artık annesiyle birlikte dışarı çıktığında kız giysileri giyiyor. Medyanın sorularına Theron, "Üç yaşında 'Ben erkek değilim' dedi, ne yapabilirim ki? Ondan sonrası benim karar verebileceğim bir şey değil" diyor.
Kimse de "N'oluyoruz yahu?" diye sormuyor.
Onlar ünlü çünkü...
Soruyorum: Böyle mi devam edeceğiz?
***Sosyal medyadaki sokak röportajları modası derhal bitmeli...
***Özgür Demirtaş ve Uğur Dündar da Mehmet Şimşek'i destekliyorlarmış.
***Dikkatinizi çekiyordur...
***Geçen hafta iki güzel kitapla geçti.
***"Münzevilik mesleğim oldu. Belli bir disiplin söz konusu ve her ne kadar canımı yakıyorsa da, onu mükemmelleştirmeye çalışıyorum, bunda da annemin etkisi olmalı. O ömrü boyunca yalnızlıktan korktu ve şimdi yaşlılık yıllarında bu duygu onu mahvediyor." (Lahiri'nin "Olduğum Yer"inden bir alıntı.)