"Türkiye'ye her geldiğimde iş insanlarına söylüyorum. Yokuştan aşağıya freni boşalmış bir kamyon üzerimize doğru geliyor ve biz seyrediyoruz. Somut adımlar için gecikiyoruz. Yeni hükümet konuyu en temel gündemi yapmalı..."
Şimdi bu sözleri okuduğunuzda ne düşündünüz?
Enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik mi aklınıza geldi?
Yoksa muhtemel büyük savaşlara veya yeni pandemilere hazırlık mı?
Ama dikkat ediniz, bu cümlelerin sahibi, konuyu "iş insanları"na açmış her seferinde...
Demek ki "iş insanları"ndan ötesi teferruat...
O hâlde konu ne?
***Bu sözlerin sahibi, 2021'de Dünyanın En Etkili İsimleri listesine giren Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol...
***Üç yıldır ısrarla yazıp çiziyorum; ulus devletlerin işi çok zor.
***Anlayacağınız...
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Her şey gelip geçtiğinde...
Bütün dünya hizaya getirildiğinde...
Çıkıp "Bilim insanları yanılmış, meğerse iklim değişikliği ve karbon salımı problemi doğal bir süreçmiş" derler mi?
Ne fark eder!
O arada...
Geçen yüzyılın şişirip palazlandırdığı orta sınıflar cavlağı çekmiş, ulus devletler de teknik organizasyonlara dönüşmüş olur...
Nasıl bir döneme rast geldik, Yarabbim!..
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NOT DEFTERİ
Çalışma öyle mutlaklaştırılmıştır ki, çalışma saatleri dışında geriye kalan tek zaman "öldürülecek" zaman olur. (BYUNG-CHUL HAN / Zamanın Kokusu)