Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Yetti be!
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
15 Haziran 2023, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

Yetti be!

Ömürleri böyle geçti işte!
Durup dururken öttüğü için güneşin de doğacağını sanan horozlar gibi yaşıyorlar hâlâ...
Kibirleri sosyal sınıf kibridir...
"Mahalle"leri onlara "sürü" kuvveti verdiğinde birden kendilerinden olmayanlara atıp tutmaya başlarlar.
İnsan ara sıra yakalarından tutup sarsarak "Siz gerçekten kimsiniz yahu?" diye sormak ister, biliyorum.
Kim olduklarını bilmediğimizden değil, belki sarsılır da kendilerine gelirler diye...
Ama beyhude çabadır.

***

Depremzedelere kafayı taktılar.
Siyasisi, TV yorumcusu, oyuncusu; hepsi depremzedenin mağduriyetinden seçim ekmeği yemeyi planlamış belli ki...
Gerçeklikle ilgileri olmadığı, Anadolu'yu ve halkı hiç tanımadıkları, yaşanan felaketleri Hollywood filmi sandıkları için, kim bilir neler umuyorlardı?
Şimdi hayal kırıklığıyla tepinip duruyorlar.

***

Gördünüz...
Ödül töreninde yine biri çıktı, dinleyicilerin kahkahaları arasında depremzedelerin oylarıyla aklı sıra dalga geçti.
Cihangir'deki kafası dumanlı abileri neler anlatmışsa artık bu oyuncuya...
"Deprem bölgesine yaptığımız yardımları başkaları yapıyor sandılar, sandıkta gördük" deyiverdi.
Seviye o kadar aşağılarda artık...
Sonra da gelsin, "Ben sadece mizah yaptım" savunmaları...
Şunu da bilelim artık...
Mizah, düz alaysa zaten alçakça bir şeydir.
Boktan esprileri zekâ ürünü, her mizah çabasını sisteme muhalefet sayan sersemliği ne zaman terk edeceğiz?

***

Sonuç olarak istiyorum ki...
Bir devlet yetkilisi çıkıp açıklasın...
Ne vermişler AHBAP'a?
Bu tayfanın AHBAP'ı ne yapmış?
Bir şey verdikleri yok ya, eğer para pul meselesiyse hepsi, onu da bilelim.
Halkın bir şerefi var elbet; geri ödeyip bu hesabı kapatırız.
Onu ört, bunu ört...
Onu anlayışla karşıla, buna aldırma!
Barış olsun, yeni sayfa açılsın!
İyi de nereye kadar?
Böyle diye diye gelinen yere bakın!
Yetti be!
Ödüllerini de alıp gitsinler gözümüzün önünden...

***


NOT DEFTERİ
Tarihini inkâr eden toplumlar, kendilerini güçsüz bırakmaya, geleceği karanlık görmeye çabalıyor demektir. Hiçbir toplum böyle bir ihaneti kendisine, kendiliğinden yapamaz. Böyle bir çukura kendiliğinden düşemez. Ancak düşmanlarının zoruyla ya da aldatmacasıyla bu en büyük felakete uğratılır. (KEMAL TAHİR / Notlar)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA