Ömürleri böyle geçti işte!
Durup dururken öttüğü için güneşin de doğacağını sanan horozlar gibi yaşıyorlar hâlâ...
Kibirleri sosyal sınıf kibridir...
"Mahalle"leri onlara "sürü" kuvveti verdiğinde birden kendilerinden olmayanlara atıp tutmaya başlarlar.
İnsan ara sıra yakalarından tutup sarsarak "Siz gerçekten kimsiniz yahu?" diye sormak ister, biliyorum.
Kim olduklarını bilmediğimizden değil, belki sarsılır da kendilerine gelirler diye...
Ama beyhude çabadır.
***Depremzedelere kafayı taktılar.
***Gördünüz...
***
Sonuç olarak istiyorum ki...
Bir devlet yetkilisi çıkıp açıklasın...
Ne vermişler AHBAP'a?
Bu tayfanın AHBAP'ı ne yapmış?
Bir şey verdikleri yok ya, eğer para pul meselesiyse hepsi, onu da bilelim.
Halkın bir şerefi var elbet; geri ödeyip bu hesabı kapatırız.
Onu ört, bunu ört...
Onu anlayışla karşıla, buna aldırma!
Barış olsun, yeni sayfa açılsın!
İyi de nereye kadar?
Böyle diye diye gelinen yere bakın!
Yetti be!
Ödüllerini de alıp gitsinler gözümüzün önünden...
***
NOT DEFTERİ
Tarihini inkâr eden toplumlar, kendilerini güçsüz bırakmaya, geleceği karanlık görmeye çabalıyor demektir. Hiçbir toplum böyle bir ihaneti kendisine, kendiliğinden yapamaz. Böyle bir çukura kendiliğinden düşemez. Ancak düşmanlarının zoruyla ya da aldatmacasıyla bu en büyük felakete uğratılır. (KEMAL TAHİR / Notlar)