Diyorsunuz ki...

Madem sözünü tutup güncel politikadan bahsetmeden duramıyorsun...

O zaman yeni Bakanlar Kurulu hakkındaki yorumunu da görelim...

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Bu merakta saklı bir yön var elbette.hakkında ne düşündüğümü soruyorlar esasında...Söyleyeyim...Püf noktası kelimelerin içine saklanmış halde...Nasıl mı?Şöyle...Bazıları sadece faiz, kur, mevduat, döviz vesaireyle ilgileniyor olabilir.Daha doğrusu, günümüzde bütün medya araçlarıyla dikkatler bu noktalara yönlendirilmiş olabilir.Devlet de ister istemezsine dikkat kesilmiş halde.Gelip çarpınca da insana, öyle geniş geniş çarpıyor; her yandan...

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Ama vatandaşa bu kadarı yetmiyor.Biliyorum...30 yıldır bütünhükümetleri "hazine ve maliye"nin darhücresine kapattı...Oysa mesela yaz zamanı bu kadar pahalı kiraz yemek normal değil.Kiraların yüksekliği akıl almıyor.Her asgari ücret artışının tüketim iştahını artırıp enflasyonu okşaması normal mi?İstihdamın bir türlü istenen artışı yakalayamaması sadece "finans" işi mi?Sonuç olarak...Hazine ve Maliye'ye yeni bir bakan, taze bir kan gerekiyordu.

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Bazı arkadaşları aklım almıyor.

Şimşek göreve geldiğinden beri coşku içindeler.

Eh insan düşünüyor; daha önceki ekip görevdeyken bunları niye söylemediniz?

Oysa Cumhurbaşkanı apaçık...

Yeni ekibi "deneme" arzusunu dile getirirken şüphelerini de söylüyor.

Peki medya niye "ortodoks faiz politikası"nı yeni keşfetmiş gibi konuşuyor?

Eski ekip görevdeyken "Artık bütün dünya faiz konusuna bizim gibi bakıyor" diyenler şimdi susuyor...

Hele TÜSİAD üyesi hallerine bürünen muhafazakâr yorumcular falan...

Tuhaf değil mi?

İlginç günlerdeyiz, velhasıl.

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NOT DEFTERİ

Soylu korkmazlıklarıyla, hesaplara sığmaz direnişleriyle tarih yapan, ama yaptıkları tarihe sahip çıkmasını pek de bilmeyen bizim insanlarımız... (KEMAL TAHİR / Yol Ayrımı)