Kılıçdaroğlu bunun için var işte!
Tartışılarak oyalamak için...
O arada Akşener, Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu kuytularına çekiliverdiler.
Yeşil Sol Parti bambaşka havalara girdi.
Masada inat edip üç vekil çıkarmayı başaran Demokrat Parti'yi hatırlayan yok.
Sanki hepsi kazandı, bir tek Kılıçdaroğlu kaybetti.
İyi numara değil mi?
***Kılıçdaroğlu tartışılırken ne oluyor?
***Peki nereye bakmalıyız?
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Bütün mesele muhafazakar sosyolojiden muhalefete "kan nakli"ndedir...
Bunu anlamayan hiçbir şeyi anlamaz...
Kılıçdaroğlu CHP'si de tıpkı Baykal CHP'si gibi iktidar olmak için yapılanmış bir teşkilat ve fikir dünyası değildir.
Ancak Kılıçdaroğlu CHP'si "muhafazakarlarla ve milliyetçilerle ittifak siyaseti" projesiyle farklılaştı.
Dışarıdaki fikir babaları Kılıçdaroğlu'nu bu konuda çalıştırıp başa getirdi; o da yıllar boyunca bütün eleştirileri göğüsleyip öğrendiğinden şaşmadan yoluna devam etti.
Vesayetçiler işe karışmıyorsa...
Bu ülkede iktidarın gövdesini daima muhafazakar, milliyetçi ve mütedeyyin sosyoloji belirler, bunu unutmayın!
Demek ki, bugün olmasa, yarın asıl bakmamız ve konuşmamız gereken kesim açıktır.
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NOT DEFTERİ
Yaşama sevinci dediğimiz duygu ne garip...
Çıkıp gittikten sonra insanın içinde, utanca benzeyen buruk bir şey bırakıyor, bütün yalınkat sevinçler gibi... ( KEMAL TAHİR / Esir Şehrin Mahpusu )