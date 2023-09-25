Şık bir klinikteyiz...
Kamera, sağlık merkezindeki güler yüzlü çalışanlar ve tedirgin ziyaretçilerin yüzlerine odaklanıyor.
Hali vakti orta karar genç bir çiftin umut ve bilinmezlik arasında asılı kalmış yüz ifadesiyle karşılaştığımızda, bir ses şöyle diyor...
"Hemen bugün DNA testinizi yaptırın, bağışınızın size uygun alıcısını bulalım.
Unutmayın!
Bağışlanan zaman cömertçe ödüllendirilir.
Unutmayın!
Bağışınız size hayat katar.
Sizin zamanınız, sizin seçiminiz..."
O sırada görüntüde bağış yapmış bir çiftin tatil görüntüleri var; deniz, güneş, masmavi gökyüzü, martılar...
***Anlattığım reklam, bir bilim kurgu filminin girişinden...
***Hele şöyle bir sahne var ki, ne çok şey anlatıyor...
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Filmi izlerken hissettiklerimi ve düşündüklerimi sizlerle de paylaşayım istedim ama yerim anca bu kadarına yetiyor...
Aklıma Y. Varufakis'in şu sözleri geliyor: "Bilim kurgu yarına ait bir anlatı değildir, hep bizimle beraberdir. Sahneye çıkmak üzere olan şeyleri kuliste hazırlanırken görmektir bilim kurgu."
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NOT DEFTERİ
Hayat felsefesi yoktur, hayat vardır. Hayat felsefesi insanın bunu örtbas etmek için uydurduğu sözlerdir. ( ŞULE GÜRBÜZ / Kambur)