Haberi okuyunca...

Bir tür zaman tüneline girip geçmişe gittim.

Haber şuydu...

"Filistin'in acil toplantıya çağırdığı Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmek üzere derhal Moskova'ya hareket etti." Eski günlerde olurdu bu...

60'lar, 70'ler, 80'lerde.

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Çin'in Uzakdoğu'da dev birgibi kendi vaktini beklediği...Arapların her acil durumda ilk önce Moskova'ya danıştığı...ama ABD'nin ortalığı askeri üslerle donattığızamanlar...

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Hamas'ın yepyeni bir Filistin devleti kurmaya ve İsrail'i nihai çözülmeye doğru iten hamlesinin arkasında kim var?Daha ilk andan itibaren herkes bu soruyu sordu, biliyorsunuz.Peki cevap ne?TV yorumcuları ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının pek sevmedikleri gerçeği söyleyeyim...Her şeyden önce bu işin arkasında uzun yıllar boyunca zulüm altında yaşayan bir halkındiye haykıran bilinci vevar...Sonra?Sonrası herkesin az çok hemfikir olduğu ülke:Ama bana kalırsa,kendimizi aldatmakolur.

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Ukrayna Savaşı ve yaptırımlar yoluyla çaptan düşürüldüğü sanılan Rusya, şimdi sahaya geri dönerse şaşar mısınız?

Olay sadece Netanyahu'nun değil, Biden'ın da dengesini sarstı...

ABD, üç gündür kafasını toparlayamıyor.

Kavgalı Arap ülkelerinin Batı Bloku'nun ittirmesiyle İsrail ile barışma süreci bir anda dinamitlendi...

Batı'nın üzerine titrediği Ortadoğu planları da, Çin'in bölgede herkesle ekonomik iyi ilişkiler kurma çabası da bir anda anlamsızlaştı...

Moskova mı?

Bıyık altı bir gülümsemeyle izliyor...

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev ne dedi?

"Aptallar Filistin-İsrail çözümü üzerinde aktif olarak çalışmak yerine bize yöneldiler. Amerika'nın gezegenin her yerinde çatışmaları alevlendirme yönündeki çılgın tutkusunu ne durdurabilir? Görünüşe göre, sadece ABD topraklarında bir iç savaş..."

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NOT DEFTERİ

Sözcükler çok önemli Jim. Her gün bir kenara yeni bir kelime koy. Bir sözcüğün ne zaman gerekebileceğini bilemezsin. (J.G. BALLARD / Güneş İmparatorluğu)