Uyanış vaktindeyiz...
Buna cesaretimiz varsa elbette...
Geçen gün BBC'nin ana sayfasını açıp baktım.
Haberleri şu başlıklarla yerleştirmişler..
"FBI, antisemitizm uyarısı yaptı."
"Beeri Kibutz'unda hayal kırıklığı: Biz İsrail'i güvenli bir yer sanıyorduk."
"Gazze'deki Amerikalılar için tedirgin bekleyiş."
Ne hinlikler, değil mi?
Sayfaya baktığım sırada İsrail çoluk çocuk katliamına hız vermişti. Filistin haber kaynaklarından feci görüntüler geliyordu. Hastanede küçük kızını göğsüne bastırmış yerde yatan yaralı anneyi; kefene sarılmış küçük çocuğa sarılmış anne ve kardeşini unutamam...
Hiçbiri yoktu BBC sayfasında.
Batı nedir? Nasıl bir şeydir?
Batı nasıl beyin yıkıyor; nasıl kitleleri kör ediyor?
Bu soruların cevapları şimdi kafalarımıza dank ediyorsa, ne âlâ!
Yok, etmeyecekse...
Yanmışız, yanarız, yanacağız.
***Fransa'dan haberlerini ilgiyle takip ettiğim gazeteci arkadaşımız Ömer Aydın şöyle yazdı: "7 Ekim'den bugüne Fransız medyasındaki haberleri taradım. 'İsrail... Filistinliyi öldürdü' diye tek bir cümleye rastlamadım. Tek bir cümle bile yok. Kendi kendine ölüyor sanki bunca çocuk, kadın, sivil..."
***Anlıyor musunuz artık?
***Anlatmak da anlamak gibi cesaret işidir. Anlamak için konforunun bozulmasını, anlatmak için de bedel ödemeyi göze almak gerekiyor.
***Ne çok kanser teşhisi duyuyorum çevreden...
***Şu iki değerli kitabı meraklısı not etsin...