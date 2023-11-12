Bazı dualar var...

Dilimizin ucunda ama kalbimizde yok...

Bazen de kalbimizden bir rüzgâr gibi gelip geçerken dilimize hiç düşmüyorlar...

İçinden hâlâ şöyle haykıranlar varsa, onlara selam olsun:

"Allah'ım, lütfet ki ayağımızı bastığımız her yere barış götürelim; lütfet ki her gelen rızık olsun, selametle gelsin... Allah'ım, ümidin tükendiği yere ümit olalım; yara varsa merhemini bulalım... Sen bizim varlığımızı, ihtiyacı olanlara teselli kılmayı nasip eyle Yarabbi!"

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Lakin niye itiraf etmeyelim...En kalpten yakarışlarımız bilebir hâl aldı, kuyu gibi biziiçine çektikçe çekiyor...ruhumuzu kasıp kavuruyor.Dualarımızın...Yeryüzüne dair tasavvurumuzun...Kendimizi ve başkalarını içine yerleştirdiğimizalgımızın bunlardan etkilenmemesi mümkün mü?Yamulduk.Kaç kuşaktır böyleyiz.Veaklımıza bile gelmesin diye dünya önümüzde taklalar atıyor.

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Yine de...Ve nihayet bir kavşak noktasına vardık.Ne tarafa sapacağımız hayati önem taşıyor...Çünkü işte hepimizi hizaya dizen yalanlar birer birer çözülüyor.Çünkü yaşananlar uzaktan izlenecek bir seyirlik, "üstesinden gelinebilecek" bir kriz falan değil...

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