Cumhurbaşkanımız sık sık lafı İsrail'in nükleer tehdidine getiriyor...
"Sen de atom bombası var mı, yok mu? Sıkıysa açıkla! Ama açıklayamaz" dedi geçen gün.
Şimdi soruya dikkat!..
İsrail'in ve dostlarının iddia ettiği gibi nükleer silahı var mı?
Yoksa...
Her şey "nükleerim var" tehdidinden mi ibaret?
Malum, İsrail'in kendi küçük coğrafyasında sıkıştırdığı Filistinlilere karşı nükleer silah kullanması kendisi için de bir felaket olur.
O halde İsrail'in nükleer tehdidi gerçekte kime karşı?
İşte esas hikaye!
***Önce şunu bilelim...
***İsrail'in nükleer bomba üretimi doğruysa ki, belli ki eski tip teknolojiyle başladı.
***
Hepsi bir yana şu nokta çok açık...,
İsrail, aslında başta Türkiye, çevresindeki bütün ülkeler için ciddi bir nükleer tehdit...
Düşünün!..
İşgalci bir devlet sahip olduğunu iddia ettiği silahla bütün Orta Doğu'ya dayılanıyor.
Yani "boyun eğdirme" taktiğini en radikal biçimde uyguluyor.
Abileri de onun sırtını sıvazlıyor.
Peki bu durum nereye kadar gidebilir?
***
NOT DEFTERİ
Hiçbir pür neşe eğilip bakmadı bir büzülüp kıvrılmışa, biraz öyle durup sonra karışmak var dünyanın tozuna, külüne toprağına... (ŞULE GÜRBÜZ / Öyle miymiş?)