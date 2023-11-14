Papalığın bütün eserlerini yaktırıp aforoz ettiği ve sapkınlıkla yargılanıp zindana atıldıktan sonra ölen Hristiyan ilahiyatçı Borgo San Danino'lu Gerardo ne diyordu?

"Yahudiler, Yahudi kalarak da vaad edilmiş topraklara dönüp kurtuluşa erebilirler."

Bak şimdi!

Yıl 1255...

Avrupa'nın her yerinde Hristiyanların Yahudilere korkunç eziyetler ettikleri dönemler...

Gerardo'nun iddiası o dönem için çok aykırıydı.

Ama ondan yaklaşık 300 yıl sonra Katoliklik parçalanıp Protestanlık ortaya çıkınca...

Özellikle Alman ilahiyatçılar (tarihin cilvesi bitmez!) Yahudilerin dönüşünün Tanrı'nın isteği olduğu ve bu durumun "Yeryüzünde Mesih'in krallığı"nın tesisinin habercisi olacağını söylemeye başladılar.

Protestanlık buna "fiziki restorasyon" adını verdi.

Sonrası...

Hristiyan ve Yahudi Siyonizmlerinin el ele tutuşması...

Olay bugünün bildiğimiz Amerikan Evanjeliklerine kadar böyle uzanıyor.

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Neden yazıma böyle başladım?Çünkü bugünlerde haklı olarak soruyorsunuz...Soruyorsunuz...O yüzden siyonizmin dallı budaklı halinin bugünün işi olmadığını ve uzun bir hikayeye dayandığını anlatmak üzere sizi 700 yıl öncesine götürdüm...Bir "olarak...

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bugün kararlı biçimde küreselci oligarşi ve ""nden yana tavır koyup çaktırmadan İsrail'e sırtını dönmesi de o hikayenin devamı...Özellikle Amerikalı Protestanlarıntutkusu ve İsrail'in en gaddar yanlarıyla işbirliği halinde olması da öyle...

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Bugün yaşadıklarımızın (moda deyimle) teolojik bir yanı var mı?

Yok, desem inanacak mısınız?

Ama dümdüz politika da var.

Ve en derininden global finans sisteminin etkileri var.

Başta ABD, 20. Yüzyıl hegemonlarının hesap kapatma isteği var.

Ve elbette 21. Yüzyılı dizayn eden yeni ve devletsiz "Küresel oligarşi"nin ellerini ovuşturarak olup bitenleri seyredişi var, çünkü onların planları tıkır tıkır yürüyor.

Burada duralım...

Sonra devam ederiz.

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NOT DEFTERİ

Onlar hayattan değil şartlardan iğreniyorlardı. Ben bütün şartları sıyırdığımda arta kalandan iğreniyordum. tabakta kalandan değil ya da önüme konandan değil, tabağın kendisinden... ( ŞULE GÜRBÜZ / Coşkuyla Ölmek )