"İnsani mola" diyorlar.

Skandal aslında...

Ama böyle söylemekten hiç utanmıyorlar.

Çünkü soykırımcı İsrail ve ABD esas kavganın "dil" üzerinden yürüdüğünü biliyor.

Bizler de bilmeliyiz...

Haklı olarak bu "namussuzluğa" direniyor ve yayınlarımızda "ateşkes" diyoruz.

Dil, yurdumuzdur; ahlakımızdır, silahımızdır, benliğimizdir.

***

başlıklı yazımdan sonra dostumTaha Dağlı, yıllar önceileyaptığı söyleşiyi hatırlattı.2014 yılıydı...O zaman da İsrail ile Obama arasında uyuşmazlık var haberleri çıkıyordu. Halit Meşal şöyle demişti: "İsrail bu vahşi saldırıları yaparken arkasına Batı'yı ve ABD'yi alıyor. Demokrasi ve insan hakları, Batı'nın kendi halkları için."

***

Şunu da aklımızdan çıkarmamalıyız...diye bir şey yok!Gazze ve Hamas Filistin 'in bir parçası.Olay İsrail'in Filistin'i yok etme çabası ve saldırganlığıdır.

***

fiilenolduğundan durumun tam olarakfarkında mıdır, bilemiyorum.Lakinaynı şey oluyor.Özellikle "online Pazar"da satışa çıkan ürünlere küçük bir zam yapılıyor ama ne iştir ki, halka "indirim kampanyası" olarak pazarlanıyor.

***

Artık markete gitmek, küçükgöze almak anlamını taşıyor.Kazancı enflasyonun üzerinde seyreden şanslı insanlardan da olsanız fark etmiyor; çünkü

***

Yanılıyoruz; sevdiğimiz aforizmalar bize ahlak kazandırmaz.Yanılıyoruz; güzel sözler bizi güzelleştirmez.

***

Ne zaman sabah sabah Instagram'a bakmaya kalksam ve akıp giden hikâyeleri görsem içimden mırıldanıyorum:

***

Hayır! Hayır!Başkalarının bizi nasıl tarif edeceği önemlidir.

***

Bunu son zamanlarda unuttuk, sanırım.