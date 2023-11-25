"İnsani mola" diyorlar.
Skandal aslında...
Ama böyle söylemekten hiç utanmıyorlar.
Çünkü soykırımcı İsrail ve ABD esas kavganın "dil" üzerinden yürüdüğünü biliyor.
Bizler de bilmeliyiz...
Haklı olarak bu "namussuzluğa" direniyor ve yayınlarımızda "ateşkes" diyoruz.
Dil, yurdumuzdur; ahlakımızdır, silahımızdır, benliğimizdir.
***"ABD ve İsrail birlikte saldırıyorlar" başlıklı yazımdan sonra dostum Taha Dağlı, yıllar önce Halit Meşal ile yaptığı söyleşiyi hatırlattı.
***Şunu da aklımızdan çıkarmamalıyız...
***Ticaret Bakanı fiilen "İhracat Bakanı" olduğundan durumun tam olarak farkında mıdır, bilemiyorum.
***Artık markete gitmek, küçük "depresif krizleri" göze almak anlamını taşıyor.
***Yanılıyoruz; sevdiğimiz aforizmalar bize ahlak kazandırmaz.
***Ne zaman sabah sabah Instagram'a bakmaya kalksam ve akıp giden hikâyeleri görsem içimden mırıldanıyorum: Ne olur "kişisel" gelişmeyin, ne olur!
***Sosyal medyada kendimizi tarif edip durursak, tarif ettiğimiz kişi olarak kabul edilir miyiz?
***İçinde "SEN" olmayan bir "BEN" yok...