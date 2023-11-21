Operasyon devam ediyor...
Politikacıları, hatta temsili demokrasinin doğrudan kendisini küçük düşürme operasyonu...
Global politika sahnesi iyice cıvıklaştırılıp vodvil havasına bürünüyor.
Niye?
***
Yıllardır yazıyorum...
Altan alta ama tıkır tıkır işleyen bir tezgâh bu...
Bütün dünyayı avucunun içine alacak "vesayet rejimi"
ne hazırlık...
Demokrasinin işlevini kaybettiği ve kitlesel temsile dayanan rejimlerin hizaya getirildiği bir aşamaya geçişin "sahne"
düzeni...
***
Şöyle bir bakın...
En önemli görüşmede uyuyan, ara ara boşlukla konuşan ABD Başkanı...
Avrupa coğrafyasını bilmeyen Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları...
"Artiz"
likleri artık kendi vatandaşlarına baygınlık veren liderler...
Gelişmiş ülkelerin başına "atanan"
bankacılar...
Bir dediği diğerini tutmayan başbakanlar...
Savaş çıkartıp komutanlık yapan TV yıldızları...
***
En son çıkış Arjantin
'den geldi: Yeni Başkan Javier Milei...
Kafayı kırmış biri...
Hoplayıp zıplamaya başladı bile...
Dünyayı böyle oyalayacak...
Belki "yeni Zelenski"
olacak; şimdilik sakin görünen Latin Amerika'da sıcak bir çatışmaya kapı açacak...
Ve onu arkadan sahneye iten "küresel oligarşi"
ellerini ovuşturarak izleyecek...
***
Ama işin esasına gelelim...
Böyle böyle...
Kitleler "seçecek" tek bir adam kalmadığına inanacaklar...
Seçkinlerin idaresinin seçilenlerin idaresinden daha anlamlı olacağına
ikna olacaklar.
Yarın, öbür gün...
Sistemin dışından yapılacak güçlü bir müdahale
kitlelerin gözüne
haklı görünecek.
Hesap bu!
***
Yanlış anlamayın...
Uzak gelecekten bahsetmiyorum.
Global vesayeti çoktan yaşamaya başladık ama yaşamadık sanıyoruz, bu da küreselcilerin medya ve iletişim başarısı...
Oysa pandemi tam da böyleydi.
Ya da...
En güçlü liderleri ve politikaları bile "deli gömleği" içine sokan "yeşil dönüşüm" patırtısını neyin nesi sanıyorsunuz?
***
NOT DEFTERİ
Kim daha ilerisini görürse, o diğerlerine söz geçirir. Akıllı bir insan için asıl övgüler, dostlarının beğenmeleri değil, düşmanlarının diş gıcırtılarıdır. (KEMAL TAHİR / Notlar-12)