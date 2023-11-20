Katil Netanyahu, Gazze'ye saldırmadan önce ne demişti, hatırlıyorsunuzdur: "Öyle bir karşılık vereceğiz ki, Ortadoğu'yu değiştireceğiz."

Aklında belli ki sünepe Arap devletleri ve büyük jeopolitik hesaplar vardı.

Şimdi hiç hesapta olmayan bir sonuçla karşı karşıya...

Dünya değişiyor.

Yeryüzünün bütün sokaklarının nabzı Filistin'den yana atıyor.

Asıl önemlisi de...

"Global Batı"nın merkezindeki zihinsel değişim ve gözlerdeki perdenin kalkması...

Yasaklar, sosyal medya sansürü, sağanak yağış, şu bu...

Hiçbir engel insanların Gazze için sokağa çıkmasını durduramıyor.

***

Neydi bu?e hemen bütün kuşakların zihinlerine yerleştirilmiş "Gazze'yi, Filistin'i savunurken acaba anti-semitizm yanlışına düşer miyim?" korkusu...ve şu teze dayanıyor: "Demokratikgörünmek için veya insancıl gerekçelerleFilistin'i savunabilirsin ama

***

Uzun bir sürecin henüz başlarındayız...Kriz, hegemon devletlerin kanına yerleşmiş ""in ortaya çıkmasına yol açtı.Dijital teknoloji, eğlence endüstrisi ve hayat gailesi ile sersemletilmiş kitleler sarsıldılar ve kendilerine geldiler.Sonuç?de görünmeye başladı.İspanya'da; İngiltere'de, İtalya'da insanlar "diyorlar.ABD'nin küçük bir şehrinde onlarca kişinin arabalarını Filistin bayrağının renginde boyamalarını küçümsemeyin...Geleceğin büyük haberlerini bugünün ayrıntıları inşa eder.

***

Kitleleri aptal yerine koymanın da bir süresi var...

Kiev'de yolunu sapıp bir avm yakınlarında iki kişiyi öldüren Rus füzesine aylarca "soykırım silahı" diyen ama Gazze'de öldürülen binlerce çocuk için ses çıkarmayı yasaklayan Batı hükümetlerini sokaktaki insanın "adam" yerine koyması mümkün mü?

Yazın bir kenara...

Dünyanın merkezinde kitleler ile devletlerin arası iyice açılacak...

Çünkü...

Gerçeğin şafağındayız...

***



NOT DEFTERİ

Eğer kış, yüreğimde baharı saklıyorum deseyi, ona kim inanırdı? (HALİL CİBRAN / Ben Bir Sisim)