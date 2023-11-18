Çocuklar şu bir hafta içinde gerçekten tatil yapıp biraz olsun zihinlerini dinlendirebildiler mi?
Hayır!
Ödevlerinden başlarını kaldıramadılar...
Benim çevremdeki bütün ilkokul çocukları kaygılı, gergin, yorgun, bıkkın; çünkü her yere okulu taşıyorlar; ödev, ödev, ödev...
Sonuç?
Bildim bileli, değişmeyen gerçek.
Eğitim dediğimiz şey çocukları disiplin altında meşgul etmekten ibaret...
Okulda oyalıyorlar, evde oyalıyorlar; dişe dokunur hiçbir şey öğretmiyorlar.
Çok ciddi biçimde iddia ediyorum; günümüzün ilkokul çocukları anlamlı ne öğreniyorsa, kendi çabasıyla ve okul dışı çevresinden öğreniyor.
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Yukarıda söylediklerim devlet okulunda okuyan çocuklar için...
Özel okul başka...
Hele bazı özel okullar çok başka...
Onlar da tabii çocuklardan çok ebeveynlerin gönlünü çalmakla
meşguller, ayrı!
***
Bir öğretmen arkadaşım anlatıyor:
"Bizim öğretmenler odasının gündemine Gazze hiç girmedi. Dilan Polat ve kocasını konuşuyor öğretmenler.
"
Şaşırmadım ama yine de şaşırmak istiyorum: "Yapma yahu, seviye bu mu?"
Cevap veriyor: "Ben öğretmenler odasına gireceğim diye korkudan ölüyorlar, bunu gözlerinden okuyorum; çünkü ben Filistin konusunu açacağım ve onlar Gazze'den gelen videoları göstereceğim, biliyorlar. Keyifleri kaçacak diye korkudan ölüyorlar
."
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Uzun yıllarını yurtdışında ve özellikle İskandinav ülkelerinde geçiren yeğenimden mesaj...
Bir dizi instagram hikayesinden alınmış örnekleri ekleyip şöyle yazıyor: "Bütün yabancı arkadaşlarım sayfalarına Filistin mesajları koyuyor gördüğün gibi...
Sıkı muhafazakar arkadaşım da dahil bizimkilerde ise lunapark ve yeme içme resimleri var."
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Neydi?
Tarafsız demokratik, evrensel düşünce çabası mıydı?
Öyle yutturdular bize Avrupa'nın günümüzdeki felsefe üretimini...
Alman düşünür Habermas
ve diğerlerinin "bize ne Gazze'den!
" tavrı bu yalanın ifşasıdır.
Ataları da pek farklı değildi zaten...
Dibine kadar ırkçıydılar, Afrikalıların bir tür "hayvan" olduğuna, Doğuluların "büyücü"lüğüne inanıyorlardı ve kalkıp bize "evrensel insan
"ı anlattılar...
Bu traji komik defter yavaş yavaş kapanıyor.
Sana minnettarız Gazze.
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Sade bir hayat...
Var mı böyle bir şey?
Fazlalıklardan ve bazı hazlardan vazgeçemiyorsan
, sadece bir moda, satın alınacak yeni bir trend, o kadar!