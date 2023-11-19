Zafer tankların değil, insanın olacak. ( ADANIA SHIBLI / Küçük Bir Ayrıntı)

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İstediği şeyi almayı çok iyi biliyordu. "Sömürgeci içgüdü," diye düşündü, bu sadece İngilizlerle sınırlı değildi. Bunu nasıl yapacağını çok iyi bilen insanlar vardı, istediklerini alan ya da en azından alabildiklerini alan... (/ Son Hediye )

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Cezayir.Elimi kaldırdım.Ama benim babam Fransız, dedim.Kafamın arkasına her zamankinden de sert bir şaplak yedim. Plastik bölmenin arkasındaki annem baktım. Eşarbını başına çekmiş, çayını yudumlayarak dergisini okuyordu. (/ Koloni )

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Korkularımızın mirasçısı olan doğmamış çocuk için ağla sevgili yurdum...O, dünyayı çok derinden sevmesin. Su, parmaklarının arasından geçtiğinde gönülden çok gülmesin; toprağının kuşları şarkı söylerken de duygulanmasın ya da bir dağa veya vadiye çok fazla bağlanmasın. (/ Ağla Sevgili Yurdum )

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İnsan sadece ağzıyla mı yalan söyler? Söylemen gereken bir şey varken susmak da yalan söylemek değil midir? (/ Ayartma )

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Esas aldatan yalan değildir; yalanı desteklemek için dile getirilen doğrular aldatır insanı. (/ Biri ve Öteki )

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İçinin sessizliği senin servetindir, onu kaybetme de neyi kaybedersen kaybet! (/ Kıyamet Emeklisi-1 )

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"Sana da oluyor mu?" dedi. "Artık hiçbir ama hiçbir şey olmayacakmış, iyi olan her şey geçmişte kalmış gibi geliyor mu?" (/ Savaş ve Barış )

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Niceliğin gereksiz bir ağırlıktan başka bir anlamı yoktu. Çokluk, yalnızca sersemlerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlar, o kadar! Kişioğlu için tek bir tecrübe yeterlidir. (/ Gecelerin En Güzeli )Son aylarda edebiyat eserlerini okumaya çok az zaman ayırabildim. Günlerim daha çok akademik makaleler okumakla geçiyor. Bu yüzden de epeydir "okuma notları"na yer veremedim. Şimdi buraya koyduklarım son zamanlarda not defterime kaydedip göz gezdirdiklerimden...