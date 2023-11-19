Zafer tankların değil, insanın olacak. ( ADANIA SHIBLI / Küçük Bir Ayrıntı)
***İstediği şeyi almayı çok iyi biliyordu. "Sömürgeci içgüdü," diye düşündü, bu sadece İngilizlerle sınırlı değildi. Bunu nasıl yapacağını çok iyi bilen insanlar vardı, istediklerini alan ya da en azından alabildiklerini alan... ( ABDULRAZAK GURNAH / Son Hediye )
***Cezayir.
***Korkularımızın mirasçısı olan doğmamış çocuk için ağla sevgili yurdum...
***İnsan sadece ağzıyla mı yalan söyler? Söylemen gereken bir şey varken susmak da yalan söylemek değil midir? ( NADINE GORDIMER / Ayartma )
***Esas aldatan yalan değildir; yalanı desteklemek için dile getirilen doğrular aldatır insanı. ( PHILIP KERR / Biri ve Öteki )
***İçinin sessizliği senin servetindir, onu kaybetme de neyi kaybedersen kaybet! ( ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi-1 )
***"Sana da oluyor mu?" dedi. "Artık hiçbir ama hiçbir şey olmayacakmış, iyi olan her şey geçmişte kalmış gibi geliyor mu?" ( LEV N. TOLSTOY / Savaş ve Barış )
***Niceliğin gereksiz bir ağırlıktan başka bir anlamı yoktu. Çokluk, yalnızca sersemlerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlar, o kadar! Kişioğlu için tek bir tecrübe yeterlidir. ( ÖMER F. OYAL / Gecelerin En Güzeli )