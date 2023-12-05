Tek tek insanlar...

Hatta koca koca devletler...

Ülkeler, toplumlar olarak... Hepimizin ayağına nerede ve nasıl pranga takıldığını anlamak istiyorsanız...

Tavsiyem Bloomberg gibi ekonomi kanallarını ara ara izlemenizdir.

Bir çırpıda gerçeği idrak edeceksiniz...

***



Gazzeli belgesel filmci Bisan'ı tanıyor musunuz?

25 yaşındaki genç kadın, 40 küsur gündür Gazze'nin her yanına koşturuyor, İsrail saldırısının yol açtığı yıkımı ve katliamı görüntülüyor.

Dün sabah onun bir mesajını okuyordum...

"Önümüzdeki birkaç gün içinde öleceğimden eminim.

Ben dünyanın özgür ve adil olduğu fantezisine kapılarak yaşayan bir toplum aktivistiydim...

Şimdi şok içindeyim...

Bize olanlardan masum değilsiniz. İsrail'in halkımızı yok etmesine destek veren halklar masum değiller. Affetmeyeceğiz, insanlık affetmeyecek, unutmayacağız; ölsek de tarih unutmayacak."

Bunları okurken hatırladım...

Bisan Wizard, BM'ye bağlı sivil toplum kuruluşlarında iklim eylemcisi olarak çalışıyordu.

***

İşte tam o sıradave memleketimizinbüyük holdinglerinin yöneticileri,arzı endam ediyorlardı.Gelecek konuşuluyordu...Hastanede " Doktor amca kâbus mu bunlar yoksa gerçek mi?" diye soran yüzü gözü yara bere içinde kız çocuğu ve diğerleri yoktu...Ne vardı?"SÜRDÜRÜLEBİLİR bir dünya" lafı vardı.Sistemin emrine uyarak her cümleye eklenen o laf hani...Dudaklarda tebessüm, göğüsler ileride, gözler ufka bakıyor...İçlerinde bir ateş parlıyor sanki...Çünkü öyle para kazanacaklar, biz sade insanları öyle maaşa bağlayacaklar, öyle refah, böyle bölüşüm, falan filan...

***

Kapattım ekranı...

Belki kendi kendime (hiç beceremesem de) küfretmişimdir...

Sıfır karbon ve binlerce öldürülmüş çocuk...

Bu mudur yani?

İsrail "susun!" deyince, sesini kesen ama zirvede bol bol fotoğraf veren Arap ülkeleri...

Bu mudur?

Söyleyeyim...

Bu dünya SÜRDÜRÜLEMEZ!

***



NOT DEFTERİ

Aslında gerçekten rahatlamaz, avunur âdemoğlu... En iyi avuntu da dünyadan vazgeçtiğimize, hırsları zincirlediğimize kendimizi inandırmak... Yalan da olsa inandırmak... (KEMAL TAHİR / Esir Şehrin İnsanları)