"Global İsrail"i anlamak ve bu gerçeği artık kafamıza çakmak zorundayız.
Asıl mesele Netanyahu falan değil...
Bakın, geçen gün ne oldu?
Sözde adil haberciliğin sivil toplum kuruluşlarından Sınır Tanımayan Gazeteciler grubu, 2023 raporunu açıkladı. Rapora göre 2023'te 45 gazeteci öldürülmüş. Bunu uzun yıllardır görülmüş en düşük rakam olarak değerlendirmişler.
Namussuzluk resmen!
Sadece Gazze'de iki ay içinde öldürülen gazetecilerin sayısı bu rakamın iki misli...
"Global İsrail" dediğim bu işte!
Özgürlükçü kuruluşum, şöyleyim böyleyim, hepsi hikâye oluveriyor. Gözünün içine baka baka gerçeği ifade etme özgürlüğünü elinden alıyor, manipüle edip uşaklaştırıyor.
***Finike'den portakallar, limonlar, narlar geldi.
***Önce şunu bir kabullenebilsek, daha doğru bir başlangıç olacak: Spor, barış ve kardeşlik değildir. Hiç olmadı! Olamaz.
***Futbol mu? Futbol "spor" bile değildir. Bahis ve kumar yatağıdır, lümpen üretim endüstrisidir, sosyal uyuşturucudur ama sporla ne ilgisi var?
***En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz?
***İklim zirvesi röportajlarını izlerken anladım: "Sürdürülebilirlik" terimi bir düğme işlevi görüyor. Düğmeye basınca, zihniniz çalışmasını durduruyor.