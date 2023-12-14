Nasıl bir dünyaya doğru müthiş bir hızla ilerlediğimizin farkında değiliz.
Bizler günübirlik yaşıyoruz.
Devletler mi?
Onların gelecek projeksiyonları da "güvenlik" çerçevesine sıkıştı kaldı.
Mecburlar çünkü.
Olmak ya da olmamak meselesi...
Lakin "insan" hayatına dair söyleyecekleri şeyler gitgide daralıyor.
***Küreselcilerin düşünürü ve sözcüsü Yuval Noah Harari çok yakın gelecekte "işe yaramaz insan sınıfı"nın oluşacağını iddia ediyor ya...
***Diyeceksiniz ki, daha neler, öyle şey mi olurmuş?
***
Yapay zekâ ve robotik teknoloji yoluyla "üretim ve hizmetler" alanından çekilecek kitlelere ne olacak?
Kısırlaştırılarak ve uyuşturularak yok olmaları mı beklenecek?
İşte ürpertici soru...
Harari konu buralara geldiğinde pis pis sırıtıp geçiştiriyor.
Ama Harari'nin ülkesi İsrail'in...
Ve Harari'nin bağlı bulunduğu "küreselci merkez"in hepimizi şu veya bu yolla bir "kitlesel imha"ya hazırlamadıklarına emin misiniz?
Netflix'te, Prime'de, Disney'de sürekli pazarlanan dizi ve filmlerde ne anlatıldığını sanıyorsunuz?
Bir düşünün bakalım!
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NOT DEFTERİ
Dipte mutlak karanlıkla karşılaşacağımı sanmıştım, oysa belli bir noktaya geldiğimde dibin ışıklı ve aydın görünüşü karşısında şaşırıp kaldım. (SUSANNA TAMARO / Her Melek Korkunçtur)