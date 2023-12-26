Modern yaşam...

İleri kapitalist üretim ve tüketim ilişkileri...

İnsanların kendilerine ve yaptıkları işe yabancılaştıkları çalışma dünyası...

Duygularımızın nasırlaşması...

Ve gitgide artan hız...

Nereye, niçin koşturduğunu bilmeden koşturuşumuz...

Eh, elbette NEŞE denilen güzel duygu ve uyum hâli insanın bu perişan hâline bakıp kuytuya çekilecekti!

Yerine EĞLENCE verdiler.

***

Eğlence denilen şey muazzam bir...Ve bir tür sarhoşluk...Onu kutla, bunu kutla, şunu kutla!Kafanı dağıt, deliler gibi ye iç, hopla zıpla, eğlen!Neşe nerede peki?Şairin dediği gibinerede?

***

Birbirilerini görür, birbirlerine saygı duyar, sıralarını beklerler.Keder ağır basıyorsa, neşeını bekler sabırla...Bazen bir yas evinde bile tatlı bir hatıra birden gözyaşları içinden gülümsemeler çıkartır.Bazen gülerken gülemeyenleri hatırlarsınız, hüzün hakkıyla gelir, yerleşir içinize...

***

Plaza çocukları ısrarla "yılbaşı eğlencesi" düzenliyorlar.

AVM'lerde yeni yıl süslemeleri ve tüketim kampanyaları sürüyor.

Gazze'deki soykırım ve Irak sınırımızda verdiğimiz şehitler yüzünden boğazı kederle düğümlenmiş olanlar da buna şaşırıyor.

Oysa bu ayrışmanın hesabı çoktan kesildi...

Kendi acısından başka hiçbir acıyı; kendi derdinden başka hiçbir derdi hissedemeyen veya ciddiye almayan kuşaklar ve sosyal kesimler üretildi.

Global popüler kültüre bakın!

Sürekli bir şeyleri kutlamamızı emrediyor...

Hâlâ şu haliyle dünyayı kutlamaya değer şeylerle dolu bir yer gibi göstermeye çabalıyor...

Bir yandan da aksi takdirde, ekonominin dükkânı açık kalamaz diye korkuluyor...

Unutmamalı...

Bu emre uyanlar kendilerini (zihinler bir gün açılıncaya kadar) pek özgür sanıyorlar...

Onlara söylenmek faydasız...

Biz "neşe"yi saklandığı yerden çıkarmaya çalışalım.

Zor günlerde ona ihtiyacımız olacak!

***



NOT DEFTERİ

Akşam...

Körfezde yeryüzünün dinginliği...

Dünyanın yalan söylediği günler vardır ama doğru söylediği günler de vardır...

Bu akşam, doğru söylüyor...

Ve nasıl ısrarlı ve hüzünlü bir güzellikle... (A. CAMUS / Defterler)