Modern yaşam...
İleri kapitalist üretim ve tüketim ilişkileri...
İnsanların kendilerine ve yaptıkları işe yabancılaştıkları çalışma dünyası...
Duygularımızın nasırlaşması...
Ve gitgide artan hız...
Nereye, niçin koşturduğunu bilmeden koşturuşumuz...
Eh, elbette NEŞE denilen güzel duygu ve uyum hâli insanın bu perişan hâline bakıp kuytuya çekilecekti!
Yerine EĞLENCE verdiler.
***Eğlence denilen şey muazzam bir gerginlik...
***Aynı sopanın iki ucu gibidir neşe ve keder...
***
Plaza çocukları ısrarla "yılbaşı eğlencesi" düzenliyorlar.
AVM'lerde yeni yıl süslemeleri ve tüketim kampanyaları sürüyor.
Gazze'deki soykırım ve Irak sınırımızda verdiğimiz şehitler yüzünden boğazı kederle düğümlenmiş olanlar da buna şaşırıyor.
Oysa bu ayrışmanın hesabı çoktan kesildi...
Kendi acısından başka hiçbir acıyı; kendi derdinden başka hiçbir derdi hissedemeyen veya ciddiye almayan kuşaklar ve sosyal kesimler üretildi.
Global popüler kültüre bakın!
Sürekli bir şeyleri kutlamamızı emrediyor...
Hâlâ şu haliyle dünyayı kutlamaya değer şeylerle dolu bir yer gibi göstermeye çabalıyor...
Bir yandan da aksi takdirde, ekonominin dükkânı açık kalamaz diye korkuluyor...
Unutmamalı...
Bu emre uyanlar kendilerini (zihinler bir gün açılıncaya kadar) pek özgür sanıyorlar...
Onlara söylenmek faydasız...
Biz "neşe"yi saklandığı yerden çıkarmaya çalışalım.
Zor günlerde ona ihtiyacımız olacak!
***
NOT DEFTERİ
Akşam...
Körfezde yeryüzünün dinginliği...
Dünyanın yalan söylediği günler vardır ama doğru söylediği günler de vardır...
Bu akşam, doğru söylüyor...
Ve nasıl ısrarlı ve hüzünlü bir güzellikle... (A. CAMUS / Defterler)