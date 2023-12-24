Öyledir!

Önce acımanın kibrinde "iyilik" aranır; arayan bulur.

Güç, cesaret verir; mazereti felsefesi kılar.

Ve kendinden menkul "Haklıyım ben, doğrusu budur" hezeyanı, bir bakarsınız ki insanı katil yapmış...

Anlayacağınız...

Kötülük, hızla ilerlemek istediğinde, iyilik otoyolunu kullanır.

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1983 yılıydı., o sırada Viyana'da Lainz Hastanesi'nde çalışanydı.80 yaşındaki hastası "Acılarıma son ver" diye yalvardığında ona çok yüksek dozda morfin vermişti.Kadıncağız öldü.Wagner, yaşam ve ölüm üzerinde söz sahibi olmaktan fena hâlde hoşlandığını fark etti.adını verdiği (tedavi!!!) bir yöntem keşfetti. Yaşlı hastaların ciğerlerini suyla doldurarak öldürüyordu.Kendini birolarak görüyordu Wagner...Acıya ve sefalete nokta koyduğunu düşünüyordu.Sonundabaşka meslektaşlar bulup bir ekipkurdu.

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Bütün bunlar nereden çıktı, diyeceksiniz, biliyorum...Birkaç gündür, küresel elitlerin dünyanın fazla nüfusunu problem sayan görüşleri üzerinde çalışıyorum.Ama geçen gün de yazmıştım ya; özellikletopun ağzında olacak galiba...Yaşlılar dünyadan gönderilirse pek ses çıkmıyor, pandemide gördük...Bir de daha üç dört yıl önce AB Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın,deyişi aklımdan hiç çıkmıyor.

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İşte bu araştırmalarım sırasında karşıma 1980'lerin meşhurolayı çıktı işte!Wagner ve arkadaşları çarçabuk acıyarak öldürmektenonları ortadan kaldırmaya geçmişlerdi.Bir keztaslamaya başladın mı, bu çizgi hiç şaşmaz...Artık sırf gecenin bir vakti hemşireyi bağırarak çağırdı diye öldürülen hastalar vardı...İlerde yakalandıklarında polisinsorusuna içlerinden biridemişti.

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Köşemin boyutları hikâyenin tamamını anlatmaya yetmez; anlayacağınızı anlamışsınızdır zaten."Ölüm melekleri" 2008'detahliye edildiler.Şimdi başka kimliklerle yaşıyorlar.sanmıyorum.Tecrübelerinden faydalanmak üzere global elitler tarafından işe alınmış olabilirler mi?