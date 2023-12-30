O kadar şapşal olamayız, değil mi?
Takvimler birdenbire 2023 yerine 2024 yazmaya başlayınca, her şeyin değişeceğine, yeni bir şeylerin başlayacağına inanıyor olamayız değil mi?
Bu her türden batıni anlayışa bile uymaz; uydurulamaz.
Çünkü uyduruk hesaplamaların ve takvimlerin "eşyanın tabiatı"na yapacağı bir etki olamaz.
İnsan yine de sormaz mı hiç?
İçinde geleneğin derinliklerine ve tek tek hepimizin kalbine dair en ufak bir iz taşımayan bir takvim için hop oturup hop kalkmak niye?
***
Diyeceksiniz ki...
Değişmek istiyoruz çünkü, yenilenmek istiyoruz.
Anlıyorum.
Ama bunu şöyle yazın bence, daha doğru olur.
Oturduğumuz yerde, hatta parmağımızı bile kıpırdatmadan bizi değiştirsinler, yenilesinler istiyoruz; yeni yıla ayinlerle tapınmamız bundan...
Lakin böyle olmaz.
Toparlansak diyorum...
Hani hür olmak istiyoruz ya...
Zamanını ve takvim düzenini seçmekle başlar hürriyet...
***
Bizler doğru düzgün oturup şunu bile sormadık: Niye ay takviminden güneş takvimine geçtik?
Global "zaman mühendisliği"ne ayak uydurmak için mi?
Peki o hâlde şöyle soralım: "Niye hegemonlar
güneş takvimini seviyor?"
***
Astroloji
varsa eğer, emin ol bu değil, yapma güzel!
TV kanallarına çıkıp "2024 yapay zekânın çok konuşulacağı bir yıl olacak"
demek değil, astroloji...
Bunu demek için Jüpiter- Uranüs kavuşumuna mı baktın?
Allah iyiliğini versin!
Bunu ilkokul çocukları da haberleri izleyerek diyorlar zaten...
***
Baktım, birçok burç için 2024'te kazançlarında artış olacak
denmiş...
Güldüm.
Rakamsal artışı kastediyorlar herhalde...
***
Hani aramızda kalsın!
Astroloji sınıfsaldır; orta sınıf işidir.
En üst sınıf bir tarafına takmaz bunları, kendi kaderini kendi çizer.
Aşağıdakiler de zaten astrolojik öngörülere takılamayacak kadar ekmeğinin ve ayakta kalmanın derdindedir.
***
Gelecek, gelmez...
Geldiğinde, bambaşka bir şeydir artık.
Geçmiş, asla geçmez...
Geçtiyse eğer, zihninize bakın, bir duvar örülmüş, hafızanız boşaltılmış olabilir.
Bunu da biliyorsunuz, değil mi?
Biliyorsunuz ama bilmek istemiyorsunuz.
***
Ezbere hayatlarla ezbere takvimler arasındaki müthiş uyum...
Bir kez dışarıdan bakın, eminim gözünüze batacak.