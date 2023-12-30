O kadar şapşal olamayız, değil mi?

Takvimler birdenbire 2023 yerine 2024 yazmaya başlayınca, her şeyin değişeceğine, yeni bir şeylerin başlayacağına inanıyor olamayız değil mi?

Bu her türden batıni anlayışa bile uymaz; uydurulamaz.

Çünkü uyduruk hesaplamaların ve takvimlerin "eşyanın tabiatı"na yapacağı bir etki olamaz.

İnsan yine de sormaz mı hiç?

İçinde geleneğin derinliklerine ve tek tek hepimizin kalbine dair en ufak bir iz taşımayan bir takvim için hop oturup hop kalkmak niye?

***

Diyeceksiniz ki...Değişmek istiyoruz çünkü, yenilenmek istiyoruz.Anlıyorum.Ama bunu şöyle yazın bence, daha doğru olur.Lakin böyle olmaz.Toparlansak diyorum...Hani hür olmak istiyoruz ya...

***

Bizler doğru düzgün oturup şunu bile sormadık: Niye ay takviminden güneş takvimine geçtik?Global "zaman mühendisliği"ne ayak uydurmak için mi?Peki o hâlde şöyle soralım: "Niye hegemonlar güneş takvimini seviyor?"

***

Astroloji varsa eğer, emin ol bu değil, yapma güzel!TV kanallarına çıkıpdemek değil, astroloji...Allah iyiliğini versin!Bunu ilkokul çocukları da haberleri izleyerek diyorlar zaten...

***

Baktım, birçok burç içindenmiş...Güldüm.Rakamsal artışı kastediyorlar herhalde...

***

Hani aramızda kalsın!En üst sınıf bir tarafına takmaz bunları, kendi kaderini kendi çizer.Aşağıdakiler de zaten astrolojik öngörülere takılamayacak kadar ekmeğinin ve ayakta kalmanın derdindedir.

***

Geldiğinde, bambaşka bir şeydir artık.Geçtiyse eğer, zihninize bakın, bir duvar örülmüş, hafızanız boşaltılmış olabilir.Bunu da biliyorsunuz, değil mi?Biliyorsunuz ama bilmek istemiyorsunuz.

***

Bir kez dışarıdan bakın, eminim gözünüze batacak.