Ah, bilsek!..

Neler neler konuşmamız gerek aslında...

Ama cari politikanın en ucuz gündemleri ve çekişmeleri içinde yuvarlanıp duruyoruz.

Yazık oluyor.

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Geçenlerde yazdım ya...Günümüz insanınınoktasına getiren üç ana çizgi var:Birçok okurum, kafayıtakmış...Sağlıklı yaşam, hastalıklarla mücadele, uzun ömür, vd.Bunun neresi kölelik oluyor diye soranvar.MR'lar, tomografiler, ultrasonlar, bitmek tükenmek bilmeyen taramalar...Ve sonunda konuşması kaçınılmaz teşhisler...Eh,da buydu zaten...

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Hani infoteknoloji ile biyoteknolojinin evliliğini kutsayan Yuval Noah Harari'nin bayıla bayıla anlattığı hikâye...Bir DNA testi yaptırıyor Jolie.Gayet sağlıklı o sırada ama BRCA1 mutasyonuna rastlanıyor."Şu anda buna işaret eden hiçbir doku gelişmesi yok ama istatistiklere göre gelecekte yüzde 87 ihtimalle meme kanseri olacaksın" deniyor ünlü aktriste...Annesini meme kanserinden kaybettiğini hatırlıyor veiki memesini de aldırıyor.

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Niye anlattım bunu?Çünkü sanıyorsunuz ki, her şey değişse insan aynı kalacak...Oysa insan çoktan değişti, değişiyor...nı kaybedeli çok oldu.Bu da en çok tıp vasıtasıyla gerçekleşti...

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Nasıl öldüğümüze bakın yahu!

Nasıl ölmemizin daha uygun olduğu konusunda yönlendirilişimize bakın, anlayacaksınız...

"Girişi sınırlandırılmış ve izole üniteler"de ölmemiz isteniyor ve öyle de ölüyoruz.

Ne ızdırabımıza şahit olunuyor ne de bir veda seremonisine izin veriliyor.

Ne yani?

Ölümün yaşantılanması en kritik sosyal-kültürel hâl oysa...

Bu değişiyorsa, insanın ve toplumların değişmeden kalması mümkün mü?

Bir de gelecekte olacakları yazsam buraya...

Neyse artık, başka zaman...

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NOT DEFTERİ

Görüyorum ki, dünya gerçekten yuvarlakmış ve fırıldak gibi de dönüyormuş. (KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu)